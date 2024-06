Daniel Alves atualiza redes sociais após ‘sumiço’: ‘Homem de negócios’ (Daniel Alves vive sob liberdade provisória após ser condenado por estupro na Espanha)

Daniel Alves atualizou suas redes sociais recentemente. Condenado a quatro anos e meio de prisão por estupro cometido na Espanha, o ex-jogador vive em liberdade provisória após pagamento de fiança. Desde então, adotou um estilo mais low profile.

Após “sumiço” das redes, o ex-lateral mudou a foto de seu perfil na conta X (antigo Twitter) para um círculo verde. Também, mudou sua biografia, parte em que se apresenta no site.

Antes, o local continha citações a sua carreira como jogador. Agora, Daniel Alves se intitula apenas como “homem de negócios”. A conta do jogador é fechada.

A última aparição do jogador no X foi no início do mês, quando fez uma postagem para um amigo falecido. “Meu grandão, feliz aniversário onde quer que você esteja!! Meu coração e espírito sempre estarão com você para sempre”, publicou na época.

No Instagram, a atividade do ex-jogador é ainda mais tímida. Daniel Alves mantém a conta por lá desativada e só volta a tornar o perfil ativo para fazer postagens pontuais, como quando em seu aniversário.

Seu site oficial também está fora do ar.

‘Homem de negócios’

A atualização de Daniel Alves em seu perfil no X diz respeito a nova empresa do ex-jogador. Em abril, ele criou a OQP Sport & Management, que trabalha com a gestão de direitos de imagem, consultoria e representação de atletas.

De acordo com o UOL, o ex-atleta mantém contato constante com Renato Guimarães, agente de Pedro Lima.

Apesar de Renato ter negado ao UOL a participação do ex-jogador do Barcelona nas negociações, os jornalistas responsáveis pela apuração disseram que três fontes anônimas ligadas a clubes e empresários confirmaram as ações de Dani Alves.

