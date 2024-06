Escalação do Brasil: Dorival confirma Arana, do Atlético, como titular; veja time

Escalação do Brasil: Dorival confirma Arana, do Atlético, como titular; veja time (Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético e da Seleção Brasileira)

O técnico Dorival Júnior evitou a tradicional tática de mistério e confirmou as mudanças na escalação da Seleção Brasileira para a estreia na Copa América, às 22h (de Brasília) desta segunda-feira, contra a Costa Rica, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O zagueiro Militão e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, testados nos treinos, serão as grandes novidades.

Após as observações nos amistosos contra México e Estados Unidos, Dorival Júnior havia se mostrado incomodado com a produção defensiva da Seleção Brasileira. Em muitos momentos, a equipe não apresentou a intensidade esperada pelo técnico na marcação e ficou exposta às investidas dos adversários.

“Todos os jogadores estão preparados e prontos. Nenhum está abaixo do que esperávamos, realizamos excelentes treinos e o elenco está muito confiante. O time inicial está escolhido, com o Militão e o Arana, são as únicas alterações”. Dorival Júnior

Com as mudanças, Lucas Beraldo, do PSG, e Wendell, do Porto, deixam a equipe titular. Veja abaixo a escalação do Brasil contra a Costa Rica.

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr e Rodrygo.

Além do trabalho nos treinos, Dorival Júnior buscou preparar seus atletas para manter a cabeça no lugar caso o gol contra a Costa Rica não saia rapidamente. “Temos de estar muito atentos, há uma coisa que me chama atenção que é o tempo que podemos demorar a criar oportunidades de perigo. Vai ser um jogo rápido e trabalhámos nisso nos treinos”.

A notícia Escalação do Brasil: Dorival confirma Arana, do Atlético, como titular; veja time foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.