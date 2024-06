crédito: No Ataque Internacional

Cristiano Ronaldo compra mansão na ‘ilha dos ricos’; veja valores (Cristiano Ronaldo e Georgina irão construir mansão numa ilha)

Cristiano Ronaldo comprou um terreno avaliado em 25 milhões de euros (mais de R$ 145 milhões). No local, será construída a nova mansão do craque português e sua esposa, Georgina Rodríguez. Além dos valores, a “exclusividade” chama a atenção.

O novo imóvel de CR7 está situado na ilha de Jumeirah Bay, em Dubai, conhecida como “ilha dos ricos” por abrigar moradores com grandes fortunas. Além disso, apenas 15 pessoas têm terreno no local até o momento.

A informação é do jornal Semana, da Espanha. O terreno foi adquirido para a construção de uma mansão, que tem previsão para estar pronta no fim deste ano. O projeto imobiliário será gerido pelo grupo Palace Luxury Living.

A ‘ilha dos ricos’

(foto: Google Maps/Reprodução)

A ilha de Jumeirah Bay tem formato de cavalo-marino e foi construída artificialmente pelo governo de Dubai a 8km do centro da cidade. No local, há uma ligação com a costa por meio de uma ponte de 300 metros.

Desde o início, a ideia era construir um espaço exclusivo e íntimo. Não à toa, conta com restaurantes de alto padrão, clube de iates, hotéis cinco estrelas e academias.

