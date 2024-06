Argentina desperdiça boas oportunidades, mas bate Canadá na estreia da Copa América (Lautaro Martínez marcou o segundo gol da vitória da Argentina por 2 a 0 sobre o Canadá)

A tão aguardada Copa América 2024 teve o pontapé inicial na noite desta quinta-feira (20/6). No duelo de abertura da competição, a atual campeã Argentina venceu o Canadá por 2 a 0, pela primeira rodada do Grupo A. Julian Álvarez e Lautaro Martínez balançaram as redes para os argentinos no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Com o resultado, os argentinos, que defendem o título, somaram os primeiros três pontos e assumiram a ponta do Grupo A. Do outro lado, os canadenses iniciaram com o pé esquerdo e ficam na lanterna. O outro jogo da chave, entre Peru e Chile, está marcado para às 21h (de Brasília) desta sexta-feira (21/6).

As duas seleções retornam aos gramados pela segunda rodada da Copa América já nesta terça-feira (25/6). A Argentina encara o Chile, às 22h, no MetLife Stadium, enquanto o Canadá pega o Peru, às 19h, no Sporting Park.

O jogo

O jogo começou bastante aberto, com Argentina e Canadá criando oportunidades de gol em chutes de longa distância e jogadas bem trabalhadas. A primeira grande chance saiu aos nove minutos: Messi invadiu a grande área pelo lado esquerdo e bateu cruzado, para fora, mas a arbitragem já havia assinalado impedimento.

Aos 22 minutos, veio a oportunidade mais clara do Canadá. Em cobrança de falta da entrada da grande área, Davies foi para a bola, mas bateu na barreira. Na sobra, Millar arriscou de primeira e De Paul desviou para escanteio.

Com 29 minutos, os canadenses levaram perigo ao gol argentino. Davies passou pelo lateral direito e invadiu a grande área, cruzando rasteiro para trás. A bola passou por todo mundo e sobrou com Buchanan, que fez o giro e finalizou para fora.

Com 39 minutos no relógio, a Argentina voltou a assustar o Canadá. De Paul apareceu pelo lado direito e cruzou para dentro da área. Mac Allister apareceu como elemento surpresa, se adiantou à zaga rival e finalizou, mas não pegou em cheio na bola e mandou nas mãos do goleiro Crépeau.

E foi aos 42 minutos que a melhor chance do jogo apareceu. Após cruzamento de Larin, o volante Eustáquio se infiltrou na grande área e subiu para cabecear para o gol, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir o tento canadense.

2º tempo

A Argentina iniciou o segundo tempo com uma jogada bem trabalhada e chegou ao primeiro gol. Aos quatro minutos, Mac Allister foi lançado na grande área e deu um toquinho na bola antes de trombar com o goleiro Crépeau. Julian Álvarez, oportunista, só finalizou ao gol para inaugurar o marcador: 1 a 0.

Com 19 minutos no relógio, Messi quase guardou o dele. O camisa 10 saiu no mano a mano com o goleiro canadense e parou em defesa do arqueiro. No rebote, o atacante até conseguiu driblar Crépeau, mas na finalização por cobertura, a bola desviou na zaga do Canadá e o segundo gol argentino foi evitado.

Um minuto depois, o Canadá quase igualou o placar. Shaffelburg fez o giro e cruzou para dentro da grande área. Jonathan David subiu mais alto que a defesa argentina para cabecear e mandou a bola próxima ao travessão, mas para fora.

E aos 33 minutos da segunda etapa, Messi teve a chance de marcar novamente, porém desperdiçou mais uma vez. Após lançamento, o craque argentino invadiu a grande área e chutou por cobertura na saída do goleiro Crépeau, mas tirou demais e a bola foi pela linha de fundo.

Poucos minutos antes do fim da partida, a Argentina perdeu outra grande oportunidade. Em saída errada do Canadá, Messi acionou Lautaro Martínez. O centroavante ficou cara a cara com o goleiro canadense e finalizou. O arqueiro, por sua vez, fez mais uma grande defesa e evitou o segundo gol argentino.

Foi já nos 42 minutos que a seleção argentina ampliou a vantagem. Messi encontrou linda enfiada para Lautaro Martínez. O camisa 22 bateu com o bico da chuteira para fechar a vitória da Albiceleste em 2 a 0.

