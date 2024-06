Sérvia faz gol no último lance, empata com a Eslovênia e segue viva na Euro

Sérvia faz gol no último lance, empata com a Eslovênia e segue viva na Euro (Atacante sérvio Luka Jovi? comemora gol marcado no último minuto para empatar a partida)

Eslovênia e Sérvia se enfrentaram, nesta quinta-feira (20/6), pela segunda rodada da Eurocopa, na Allianz Arena, em Munique. A partida terminou empatada em 1 a 1 após gol no último lance feito pela Seleção Sérvia, que mantém chances de se classificar para a próxima fase.

Com o resultado, a Sérvia segue na lanterna do grupo C, mas soma o primeiro ponto na competição e vai para a última rodada com chances de classificação para o mata mata. A Eslovênia, por outro lado, vai a dois pontos e fica na 2ª posição. O outro confronto do grupo também foi nesta quinta entre Inglaterra e Dinamarca, e terminou empatado em 1 a 1.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (25/6), às 16 horas, pela última rodada da fase de grupos. A Sérvia encara a Dinamarca, na Allianz Arena, em Munique, enquanto a Eslovênia enfrenta a Inglaterra, no RheinEnergieStadion, em Colônia.

O jogo

A Eslovênia abriu o placar aos 23 minutos do segundo tempo. Depois de rápido contra-ataque, Max Elsnik cruzou e encontrou Zan Karnicnik, que entrou livre na segunda trave e empurrou para o fundo do gol.

O empate sérvio saiu apenas no último lance jogo. Em cobrança de escanteio, Ivan Ilic bateu e Luka Jovic cabeceou para evitar a derrota, aos 50 minutos.

