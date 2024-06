Mbappé quebra nariz em jogo da Euro, e torcedores reagem (Mbappé quebrou o nariz em jogo pela Eurocopa)

O atacante francês Kylian Mbappé quebrou o nariz durante o jogo entre Áustria e França, nesta segunda-feira (17/6). A situação vira uma preocupação para a seleção na competição, e as imagens chocaram os torcedores na internet.

No fim do segundo tempo, em disputa pelo alto com o zagueiro austríaco Danso, Mbappé tentou cabecear a bola, mas acabou acertando o nariz no ombro do adversário.

Imediatamente, o nariz do jogador começou a sangrar e ele foi atendido fora de campo. O atacante tentou voltar para o campo, sem autorização do árbitro e levou advertência por cartão amarelo. A equipe médica não conseguiu estancar o ferimento e ele precisou ser substituído – Giroud entrou. Em seguida, ele desceu direto para o vestiário.

Nas redes sociais, a imagem chocou os torcedores. Na transmissão, ficou visível que o nariz de Mbappé ficou fora do lugar – estava torto de forma aparente.

A bruxa está solta na seleção francesa…



Kylian Mbappé quebrou o nariz.



Reprodução https://t.co/Z9tIYNlfBo pic.twitter.com/tBTMSvgpYb — Goleada Euro (@goleada_euro) June 17, 2024

MLK O NARIZ DO MBAPPÉ PQPPP



QUE AGONIA pic.twitter.com/XoERkRKUCp — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 17, 2024

Foi nesse lance aqui que o Mbappé quebrou o nariz…



Pqp oq deve ter doído…



pic.twitter.com/wsMkdaLnLm — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) June 17, 2024

"Mbappé, você quebrou o nariz e vai ter que jogar de máscara…"



Mbappé no próximo jogo: pic.twitter.com/cIwLiOHxR3 — Kylian Mbappé Brasil (@MbappeBrasiI) June 17, 2024

A fratura se torna uma preocupação para a seleção. Mbappé é uma das principais peças e titular absoluto da equipe. A situação médica do atacante ainda não foi atualizada. A França venceu por 1 a 0, com gol contra de Wober.

A Seleção Francesa volta a campo na segunda-feira (21/6), às 16h, para enfrentar a Holanda.

A notícia Mbappé quebra nariz em jogo da Euro, e torcedores reagem foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.