crédito: No Ataque Internacional

Com Vargas, do Atlético, Seleção Chilena divulga convocação para Copa América

Com Vargas, do Atlético, Seleção Chilena divulga convocação para Copa América (Eduardo Vargas atua pelo Atlético)

A Seleção Chilena divulgou, nesta quinta-feira (13/6), a lista dos atletas convocados para a disputa da Copa América. Eduardo Vargas, atacante do Atlético, está confirmado entre os 26 selecionados.

Os andinos integram Grupo A, ao lado de Argentina, Peru e Canadá. A estreia será no Clássico do Pacífico, diante dos peruanos, em 21 de junho, às 21h, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.

Para a sua primeira convocação de jogos competitivos, já que estreou na Data Fifa do último mês de março, o técnico Ricardo Gareca optou por aliar experiência e juventude. Com isso, apesar da presença de figuras históricas na Roja, como Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Eduardo Vargas e Mauricio Isla, a troca geracional pode ser vista a partir das presenças de César Pérez, Cristián Zavala, Darío Osorio e Maxi Guerrero.

Além de Vargas, há dois jogadores que atuam no Brasil. Benjamín Kuscevic, zagueiro do Fortaleza, e Erick Pulgar, volante do Flamengo.

Mais do que a busca pela terceira taça da Copa América em sua história, a Seleção Chilena tenta a retomada de confiança já de olho nas Eliminatórias. Passadas seis das 18 rodadas previstas, são apenas cinco pontos ganhos e a oitava colocação na tabela. Neste momento, está à frente apenas da Bolívia (três) e do Peru (dois).

Convocados pela Seleção Chilena

Goleiros : Claudio Bravo, Gabriel Arias e Brayan Cortés

: Claudio Bravo, Gabriel Arias e Brayan Cortés Defensores : Matías Catalan, Mauricio Isla, Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Nejamín Kuscevic, Thomas Galdames e Nicolás Fernández

: Matías Catalan, Mauricio Isla, Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky, Nejamín Kuscevic, Thomas Galdames e Nicolás Fernández Meio-campistas : Erik Pulgar, Marcelino Nuñez, Rodrigo Echeverría, César Pérez, Diego Valdés e Esteban Pavez

: Erik Pulgar, Marcelino Nuñez, Rodrigo Echeverría, César Pérez, Diego Valdés e Esteban Pavez Atacantes: Ben Brereton Díaz, Alexi Sánchez, darío Osorio, Eduardo Vargas, Víctor Dávila, Marcos Bolados, Maximiliano Guerrero e Cristian Zavala

Grupos da Copa América

Grupo A : Argentina, Peru, Chile e Canadá

: Argentina, Peru, Chile e Canadá Grupo B : México, Equador, Venezuela e Jamaica

: México, Equador, Venezuela e Jamaica Grupo C : Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia

: Estados Unidos, Uruguai, Panamá e Bolívia Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai e Costa Rica

A notícia Com Vargas, do Atlético, Seleção Chilena divulga convocação para Copa América foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10.