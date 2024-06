Felipão defende brasileiro como titular ao lado de Mbappé no Real Madrid (Endrick, Vini Jr e Rodrygo serão companheiros no Real Madrid)

Campeão mundial como treinador da Seleção Brasileira, em 2002, Luiz Felipe Scolari analisou a formação do ataque do Real Madrid com a contratação de Kylian Mbappé. Na visão de Felipão, a chegada do francês não precisa representar a saída de Rodrygo do time comandado por Carlo Ancelotti, que também vai contar com os também brasileiros Endrick e Vinícius Júnior como opções ofensivas na próxima temporada.

“Ancelotti é pragmático. Ele tem Rodrygo, Vinicius, Mbappé e outros grandes jogadores, mas está totalmente preparado, como sabemos, para escolher corretamente e fazer as mudanças pertinentes. Ele pode adaptar e integrar esses jogadores com o restante do elenco”, iniciou Scolari, em entrevista ao site árabe WinWin.

“Acredito que Rodrygo não precisa sair do time, mas, simplesmente, se adaptar a algumas circunstâncias durante os jogos Todos são grandes jogadores e manterão o Real Madrid como um dos clubes mais potentes do planeta”, concluiu Felipão, que está sem equipe desde a saída do Atlético, em março de 2024.

Bola de Ouro

Por fim, Felipão considerou Vinícius Júnior como o merecedor da Bola de Ouro, prêmio entregue ao melhor jogador da temporada.

O brasileiro foi o destaque da conquista do 15º título da Liga dos Campeões pelo Real Madrid na temporada 2023/2024, sendo eleito pela Uefa como o melhor jogador do torneio.

“Vinicius realmente merece. Se eu entregasse a Bola de Ouro, seria para o Vini”, afirmou o experiente treinador

