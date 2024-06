crédito: No Ataque Internacional

Real Madrid descarta participação no novo Mundial da Fifa: ‘Pode nos esquecer’

Apesar de ter uma vaga garantida no novo Mundial de Clubes da Fifa, em 2025, o Real Madrid não participará do torneio. Carlo Ancelotti, treinador do clube espanhol, alegou que o motivo seria financeiro.

“Uma única partida do Real Madrid vale 20 milhões de euros (R$ 115 milhões), e a Fifa quer pagar esta quantia por todo o torneio. Assim como nós, outros clubes vão recusar o convite”, disse ao jornal italiano Il Giornale.

“A Fifa pode nos esquecer. Os jogadores e os clubes não participarão deste torneio”, completou.

Real Madrid no Mundial 2025

O Real Madrid conquistou a vaga para o novo Mundial de Clubes ao bater o Borussia Dortmund na final da Champions League, disputada no dia 1º de junho.

Para esta competição, 29 de 32 clubes já estão classificados, como: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Manchester City, Chelsea e Bayern.

O novo Mundial de Clubes ocorrerá em 2025, nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho. O formato será igual ao das últimas edições da Copa do Mundo. A única diferença é que não haverá disputa de terceiro lugar.

