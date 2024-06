Concorrência no Real atrapalhará? Endrick comenta contratação de Mbappé (Endrick está com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos)

Concentrado com a Seleção Brasileira para a Copa América, Endrick elogiou Mbappé -seu futuro companheiro de equipe. O atacante do Palmeiras se junta ao elenco do Real Madrid depois do torneio continental de seleções.

Endrick disse não estar preocupado com a concorrência no ataque do Real Madrid. Além de Mbappé, ele será companheiro de Vini Jr e Rodrygo, entre outros.

Em entrevista à emissora espanhola RTVE, o palmeirense disse que quanto mais jogadores de qualidade, melhor será a equipe.

“O Mbappé é um jogador incrível, que você não tira do time […]Quanto mais jogadores excelentes e de alto nível estiverem no Real Madrid, melhor vai ser” Endrick, atacante da Seleção Brasileira

O atacante tem planos de longo prazo com a camisa merengue. Ele declarou que gostaria de passar a vida toda na capital espanhola.

“Espero que seja uma história maravilhosa com o Real Madrid e ficar em Madri toda a minha vida”.

Após se despedir do Palmeiras, Endrick deve voltar a campo neste sábado (8). O Brasil enfrenta o México em amistoso preparatório para a Copa América.

