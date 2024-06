Inglaterra perde amistoso em casa para seleção que está fora da Eurocopa (Thorsteinsson fez um gol e chegou próximo de marcar mais um contra a Inglaterra)

A Islândia venceu a Inglaterra por 1 a 0 nesta sexta-feira (7), em Wembley, Londres, em amistoso internacional. Thorsteinsson fez o gol da seleção islandesa. O ponta esquerda balançou as redes aos 12 minutos do primeiro tempo.

A Islândia venceu pela primeira vez em Wembley na sua história. O triunfo também é o primeiro diante da Inglaterra como visitante. A atual 72ª melhor seleção do mundo -segundo o ranking da Fifa- havia sofrido duas goleadas em suas únicas partidas contra o English Team fora de casa: 6 a 1 em 2004 e 4 a 0 em 2020.

A Inglaterra só voltará a campo na Eurocopa. O próximo compromisso do English Team será no dia 16, em Gelserkinchen, contra a Sérvia. Já a Islândia, fora da Euro, fará amistoso contra a Holanda na segunda-feira (10).

COMO FOI O JOGO

Bellingham ainda fora. Menos de uma semana depois de conquistar a Liga dos Campeões no mesmo Wembley, o astro do Real Madrid continua sendo preservado para a Eurocopa. O meio-campista nem foi relacionado pelo técnico Gareth Southgate.

Uma chegada foi tudo que a Islândia precisou. A seleção só se defendia e parecia presa fácil para a Inglaterra durante os primeiros dez minutos de jogo. Porém, em um avanço, mostrou ter recursos para calar Wembley. Após longa troca de passes, Gudmundsson acelerou a jogada e Thórsteinsson na ponta esquerda. O atacante carregou, cortou Stones e abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo.

Muita troca de passes e pouca ameaça. A Inglaterra, que estava bem antes de sofrer o gol, caiu de ritmo. A circulação de bola foi lenta durante o primeiro tempo. O English Team só teve uma chance clara, com Kane, aos 30′. Após cruzamento preciso de Palmer, o artilheiro cometeu erro incomum e mandou por cima do gol.

Palmer protagonista, mas não mudou o jogo. As melhores chances da Inglaterra no início do segundo tempo passaram todas pelos pés do meia-atacante do Chelsea. Ele participou com bons passes e dribles, mas não acertou o alvo em sua melhor oportunidade, aos 8′ do segundo tempo.

Thorsteinsson perdeu a chance de se consagrar. A Islândia poderia ter definido a partida em contra-ataque aos 17′, explorando a linha alta da defesa inglesa. Haraldsson deixou o herói do jogo livre na pequena área, mas ele perdeu o passo e mandou para fora.

Apesar do gol desperdiçado, a seleção visitante ficou confortável a partir desse avanço. Os islandeses só levaram um grande susto, em bola desviada dentro da área aos 49′, antes de confirmarem a zebra.

Estádio: Wembley, em Londres, Reino Unido

Árbitro: Davide Massa (Itália)

Cartões amarelos: Ingason, Haraldsson e Finnsson

Gols: Thórsteinsson aos 12′ do 1ºT (Islândia)



INGLATERRA

Ramsdale; Walker (Alexander-Arnold), Stones (Konsa), Guéhi e Trippier (Gomez); Mainoo, Rice e Foden; Palmer (Eze), Kane (Toney) e Gordon (Saka). T.: Gareth Southgate



ISLÂNDIA

Valdimarsson; Bjarkason, Grétarson, Ingason e Finnsson; Traustason, Haraldsson (Jóhannesson) e Gudmundsson (Sigurdsson); Thorsteinsson (Lunddal), Gudjohnsen e Anderson (Thor

