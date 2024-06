Neymar no Inter Miami? Messi avalia possibilidade de reunião do trio MSN

Neymar no Inter Miami? Messi avalia possibilidade de reunião do trio MSN (Suárez, Messi e Neymar conquistaram a Liga dos Campeões pelo Barcelona)

Astro do Inter Miami, Lionel Messi considerou difícil a reunião do trio MSN, que fez história no Barcelona. Novamente companheiro de Luis Suárez, o atacante argentino afirmou que a chegada de Neymar ao clube dos Estados Unidos é improvável neste momento.

“Uma pequena mensagem para convencê-lo? Não, eu não sei. A verdade é que agora está difícil. Ele está na Arábia Saudita. Acho que ainda tem um ano de contrato. Ele teve um ano difícil, em que ficou lesionado por muito tempo. Agora é complicado”, declarou o camisa 10 ao apresentador argentino Pollo Alvarez.

No Inter Miami, Neymar também se reencontraria com Sergio Busquets e Jordi Alba, ex-companheiros da época de Barcelona.

Neymar no Barcelona

Pelo Barcelona, ao lado dos parceiros Luis Suárez e Lionel Messi no ataque, Neymar conquistou oito títulos – três Copas do Rei, dois Campeonatos Espanhóis, uma Supercopa da Espanha, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.

Neymar deixou o clube catalão em 2017, vendido por 222 milhões de euros ao PSG – valor recorde de uma transferência no futebol mundial.

Neymar no Al-Hilal

Neymar tem contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025. O atacante de 32 anos, entretanto, está longe dos gramados desde outubro do ano passado devido a uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e no menisco.

Desfalque da Seleção Brasileira na Copa América 2024, Neymar vive expectativa de voltar a jogar apenas na próxima temporada, entre agosto e setembro deste ano. Ele tem apenas cinco jogos com a camisa do Al-Hilal e um gol marcado.

A notícia Neymar no Inter Miami? Messi avalia possibilidade de reunião do trio MSN foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.