Veja ranking dos 10 maiores públicos do futebol feminino no mundo (Vitória do Barcelona sobre o Wolfsburg, pela semifinal da Liga dos Campeões de 2022, teve mais de 91 mil pessoas no Camp Nou)

A vitória da Austrália sobre a China (2 a 0), em amistoso no Accor Stadium, em Sydney, na segunda-feira (3/6), foi presenciada por 76.798 torcedores. Foi o 10º melhor público da história do futebol feminino e o único da lista no Hemisfério Sul.

Na Oceania, o futebol praticado por mulheres é mais popular que o dos homens. Ganhou ainda mais impulso, no entanto, após a Copa do Mundo de 2023, quando os 64 jogos disputados foram acompanhados, in loco, por 1,97 milhão de torcedores.

É na Europa, contudo, que está o polo do futebol feminino mundial, tanto em termos de clubes quanto de seleções. E justamente por isso que também estão concentrados, no continente, os maiores públicos de partidas.

Engana-se quem pensa que o recorde foi registrado em alguma decisão de título. O jogo de futebol feminino que mais levou torcedores a um estádio foi a semifinal da Champions League 2021/2022. O duelo entre o espanhol Barcelona (uma das potências mundiais) e o alemão Wolfsburg levou 91.648 pessoas ao Camp Nou, na rodada de ida. A partida terminou com goleada das donas da casa por 5 a 1.

O segundo lugar da lista também pertence ao estádio catalão. E igualmente não é de final de campeonato – pelas quartas de final da mesma edição da Liga dos Campeões, o Barça aplicou 5 a 2 no Real Madrid diante de 91.553 pessoas.

Em terceiro no ranking está a disputa do título da Copa do Mundo de 1999, entre Estados Unidos e China, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. As norte-americanas ganharam nos pênaltis, por 5 a 4, depois de empate por 0 a 0 no tempo regulamentar. O jogo teve 90.185 torcedores.

Um jogo da Seleção Brasileira também integra o top 10, porém, não foi disputado no Brasil. A decisão da primeira edição da Finalíssima – que reúne os campeões das América e da Europa -, em abril de 2023, contra a Inglaterra, reuniu, em Wembley, 83.132 torcedores. A equipe europeia levou o título nos pênaltis (4 a 2), após o 1 a 1 no tempo regulamentar.

Os 10 maiores públicos no futebol feminino na história*

Barcelona 5 x 1 Wolfsburg – 91.648 pessoas – 22/4/2022 – semifinal da Champions League – Camp Nou

Barcelona 5 x 2 Real Madrid – 91.553 pessoas – 30/3/2022 – quartas de final da Champions League – Camp Nou

Estados Unidos 0 (5) x (4) 0 China – 90.185 pessoas – 10/7/1999 – final da Copa do Mundo – Rose Bowl

Inglaterra 2 x 1 Alemanha – 87.192 pessoas – 31/7/2022 – final da Eurocopa – Wembley

Inglaterra 1 (4) x (2) 1 Brasil – 83.132 pessoas – 6/4/2023 – decisão da Finalíssima – Wembley

Estados Unidos 2 x 1 Japão – 80.203 pessoas – 9/8/2012 – final da Olimpíada – Wembley

Inglaterra 1 x 2 Alemanha – 77.768 pessoas – 9/10/2019 – amistoso – Wembley

Chelsea 1 x 0 Manchester United – 77.390 pessoas – 14/5/2023 – final da FA Cup – Wembley

Inglaterra 2 x 1 Estados Unidos – 76.893 pessoas – 7/10/2022 – amistoso – Wembley

Austrália 2 x 0 China – 76.798 pessoas – 3/6/2024 – amistoso – Accor Stadium

*Levantamento considerou apenas jogos reconhecidos

