O parentesco de Carvajal com companheiro de Real Madrid e ex-goleiro da Espanha (Carvajal marcou o primeiro gol do Real Madrid contra o Borussia Dortmund)

O lateral-direito Dani Carvajal abriu caminho para a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 2 a 0, neste sábado (1º/6), na final da Liga dos Campeões 2023/24. O “baixinho” de 1,73m se antecipou à defesa alemã na cobrança de escanteio de Kroos e cabeceou para o fundo da rede aos 28 minutos do segundo tempo. O segundo gol foi marcado por Vini Jr, aos 37 minutos.

O gol de Carvajal serviu não apenas para colocar o Real Madrid em vantagem, mas para esfriar o ímpeto do Dortmund, que, até então, estava melhor no confronto e havia exigido ótimas defesas do goleiro belga Courtois. Aos 32 anos, o lateral-direito vive a temporada mais artilheira da carreira, com seis gols, e chegou a 13 em 416 partidas pelo clube – o quarto de cabeça.

Embora não seja um lateral goleador, Carvajal se destaca para colocar os companheiros em boas condições para finalizar. São 57 assistências em 11 temporadas com a camisa merengue. O bom desempenho rendeu ao jogador frequentes convocações para a Seleção da Espanha, pela qual jogou as Copas do Mundo de 2018 e 2022 e disputou 43 partidas.

Carvajal é cunhado de Joselu e genro de ex-goleiro

Algns fatos sobre a vida pessoal de Dani Carvajal são bastante curiosos. Ele é concunhado de Joselu, companheiro de elenco do Real, que teve papel importante ao fazer os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique, nas semifinais. E os dois são casados com as irmãs gêmeas Daphne e Melanie.

O que torna a relação familiar ainda mais peculiar é o parentesco das esposas de Carvajal e Joselu com um ex-jogador conhecido na Espanha. Daphe e Melanie são filhas do ex-goleiro Santiago Cañizares, que representou o país nas Copas do Mundo de 1994, 1998 e 2006 e fez história no Valencia, pelo qual ganhou duas edições do Campeonato Espanhol e uma da Liga Europa.

Dani Carvajal e Joselu ao lado das esposas e dos filhos (Reprodução/Instagram)

A notícia O parentesco de Carvajal com companheiro de Real Madrid e ex-goleiro da Espanha foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.