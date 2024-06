Quantas Champions tem o Real Madrid? (Real Madrid eliminou o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões)

O Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund neste sábado (1º/6), às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, pela final da Champions League 2023/24. O time espanhol almeja a 15ª conquista do principal torneio de clubes da Europa.

Campeão das cinco primeiras edições da Liga dos Campeões – 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59 e 1959/60 -, o Real Madrid também levantou a taça em 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22.

Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história do Real Madrid, com 450 gols, foi decisivo nos títulos de 2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18. Ele é o principal goleador do torneio, com 140 tentos em 183 partidas (19 participações).

No pentacampeonato na década de 1950, Alfredo Di Stéfano se consolidou como grande nome do Real. A lenda nascida na Argentina contabilizou 49 gols em 58 jogos (considerando as presenças nos anos de 1960).

Números impressionantes do Real Madrid

Os 14 títulos na Champions colocam o Real Madrid muito acima de qualquer outro clube. O segundo do ranking é o Milan, com sete taças, seguido por Bayern de Munique e Liverpool, empatados com seis. O Barcelona tem cinco.

O feito do Real é tão relevante que a quantidade de troféus na Liga dos Campeões supera os campeonatos nacionais de clubes tradicionais da Europa.

O próprio Borussia Dortmund ganhou oito vezes o Campeonato Alemão, enquanto Arsenal e Manchester City comemoraram, respectivamente, 13 e 10 títulos no Campeonato Inglês.

Vencedores da Liga dos Campeões

Real Madrid – 14 títulos

Milan – 7 títulos

Bayern de Munique e Liverpool – 6 títulos

Barcelona – 5 títulos

Ajax – 4 títulos

Inter de Milão e Manchester United – 3 títulos

Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest e Porto – 2 títulos

Celtic, Hamburgo, Steaua Bucareste, Olympique de Marselha, Borussia Dortmund, Manchester City, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven e Estrela Vermelha – 1 título

