crédito: No Ataque Internacional

Brasil: Dorival Júnior revela ambições para Copa América e analisa adversários de amistosos (Dorival Júnior e Lucas Silvestre em treino da Seleção Brasileira)

Alguns jogadores que defenderão o Brasil na Copa América já se apresentaram nos Estados Unidos e começaram os treinamentos. Em entrevista à CBF TV, o treinador Dorival Júnior comentou como pretende preparar a Seleção Brasileira até o início da competição. Também, pontuou as ambições do Brasil.

“Vamos tentar acelerar o máximo possível, buscando todos os dias um trabalho um pouco mais coletivo, tentando inserir alguns conceitos que nós queremos, alguns comportamentos que serão necessários e exigidos nos setores de campo. Queremos encontrar um caminho que faça com que a Seleção sustente por um tempo maior um padrão e defina esse padrão de jogo rapidamente.”

“Isso é tudo que nós buscamos nesse momento. Fazer com que a Seleção encontre esse caminho de maneira mais sustentável e que possamos jogar sem correr riscos grandes. Buscando aí um equilíbrio entre os setores, que nos passe uma confiança e faça com que a gente seja mais efetivo ofensivamente para que possamos encontrar os resultados necessários”, completou.

Amistosos preparatórios: análise dos adversários

Antes da estreia na Copa América, o Brasil fará dois amistosos. O primeiro será contra o México, no dia 8 de junho, e o outro diante dos Estados Unidos, no dia 12 do mesmo mês. Dorival Júnior analisou os adversários.

“São duas equipes muito fortes fisicamente. O México é uma equipe que se defende muito bem, tem um jogo de transição muito interessante. A seleção dos Estados Unidos já procura ter um pouco mais de posse de bola. Faz um trabalho também interessante usando geralmente um homem um pouco mais fixo, que sustenta muito bem esse volume inicial do jogo.”

“Eles têm uma marcação também muito concentrada. Serão dois compromissos muito importantes, interessantes, que nos darão uma ideia do momento que nós estaremos vivendo”, comentou.

A Seleção Brasileira integra o Grupo D da Copa América, ao lado de Colômbia, Paraguai e Costa Rica. A estreia da Amarelinha será no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles.

A notícia Brasil: Dorival Júnior revela ambições para Copa América e analisa adversários de amistosos foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.