Ídolo do futebol inglês se rende a Vini Jr.: ‘Melhor do mundo’ (Vini Jr., atacante brasileiro)

Este sábado (1º/6) é dia de final da Champions, e muitos olhares estão voltados para Vinicius Jr. O brasileiro é um dos grandes nomes do Real Madrid. No esquenta para a decisão, um ídolo do futebol inglês se rendeu ao atacante.

Ao ser perguntando sobre Vini, o ex-jogador e atual comentarista da TNT, Rio Ferdinand, sequer titubeou. O compatriota de Bellingham, um dos principais concorrentes do brasileiro na disputa pela Bola de Ouro, apontou Vinicius Jr. como “o melhor jogador do mundo” e declarou que o escolheria para ganhar o prêmio.

“Acho que Jude Bellingham tem jogado muito e Mbappé também está na disputa. Mas acho que nessa temporada, especialmente nos momentos importantes da temporada, ele (Vini) marcou alguns gols importantes contra o Bayern. Não marcou no Bernabéu, mas foi o jogador mais importante, mudou o jogo.”

“Nos grandes momentos é onde os grandes jogadores se mostram. No momento, acho que ele é o jogador mais explosivo em seu jogo e é um jogador fabuloso. Adoro assistir ele, mesmo quando estava treinando. Ele faz coisas em todos os jogos que você pensa ‘isso é impossível’. Qualquer outro, jogadores normais não conseguem fazer. Ele está no mais alto nível”, argumentou.

Luta antirracista

Ao falar sobre Vini, Ferdinand lembrou do seu primeiro contato com o atacante brasileiro. “Me dói muito ver um cara jovem negro chorando por causa da negatividade, do racismo que fazem com ele. Então, entrei em contato e mandei uma mensagem.”

“Disse ‘espero que você esteja bem, se precisar de alguém para conversar’. Ele respondeu na hora. Ele precisa de ajuda e apoio, e acho que se trata da federação, dos torcedores brasileiros, do povo brasileiro, da federação espanhola, das pessoas que cuidam da La Liga. Eles precisam defender e apoiar não só o Vini Jr, mas todas as pessoas negras que sofrem discriminação, e estão sendo fracos”, afirmou.

Carreira de Rio Ferdinand

Rio Ferdinand atuava como zagueiro e foi um dos grandes ídolos do Manchester United. Também, defendeu o West Ham, o Leeds United e Queens Park Rangers. Além disso, passou pela Seleção Inglesa de base e profissional.

Na prateleira de títulos consta seis conquistas da Premier League, três da Supercopa da Inglaterra, duas da Copa da Liga Inglesa, uma da Liga dos Campeões da UEFA e uma do Mundial de Clubes da FIFA.

