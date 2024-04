Ex-técnico do Cruzeiro, Mano Menezes é alvo de grande clube argentino (Mano Menezes treinou o Cruzeiro em 2015 e entre 2016 e 2019)

Mano Menezes é alvo do San Lorenzo, da Argentina. O técnico de 61 anos está livre no mercado desde fevereiro, quando foi demitido do Corinthians após terceira passagem pelo clube.

Além do Timão, Mano já passou em grandes clubes brasileiros, como Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro. Entre 2010 e 2012, o treinador trabalhou na Seleção Brasileira.





A informação do interesse do San Lorenzo em Mano foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan. O time argentino procura um técnico para se reerguer na Copa Libertadores, pois está na lanterna do Grupo F, com apenas um ponto em dois jogos.

Se fechar com o San Lorenzo, Mano terá como adversário no torneio o seu ex-clube Palmeiras. A chave também traz o Independiente del Valle, do Equador, e o Liverpool, do Uruguai.

Leia: Narrador da Globo defende Cabral no Cruzeiro: ‘Nenhum goleiro no mercado é melhor’

Passagens de Mano Menezes pelo Cruzeiro

O Cruzeiro foi comandado por Mano Menezes em 2015 e entre 2016 e 2019. Ele foi o último técnico a vencer grandes títulos pela Raposa. Foi sob o seu comando que a equipe mineira foi bicampeã consecutiva da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Campeonato Mineiro (2018 e 2019).

Ao todo, Mano treinou o Cruzeiro em 235 jogos, com 112 vitórias, 69 empates e 54 derrotas – 57,45% de aproveitamento.

A notícia Ex-técnico do Cruzeiro, Mano Menezes é alvo de grande clube argentino foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.