Os julgamentos de Nuremberg são frequentemente apontados como um divisor de águas na história do direito internacional. Na sua avaliação, qual foi a principal inovação jurídica estabelecida naquele tribunal?

A principal inovação jurídica estabelecida pelo Tribunal Militar Internacional, conhecido como Tribunal de Nuremberg, foi afirmar de forma clara que indivíduos podem ser responsabilizados criminalmente perante o Direito Internacional por crimes extremamente graves, como crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz.

A decisão política de realizar os julgamentos foi consolidada nas discussões entre as potências aliadas no final da guerra, na Conferência de Potsdam, e formalizada pelo Acordo de Londres de agosto de 1945, que instituiu o tribunal. Até então, o direito internacional tratava sobretudo da responsabilidade dos Estados, e não das pessoas que tomavam decisões em seu nome.

Nuremberg rompeu com essa lógica ao estabelecer que autoridades civis e militares não poderiam se esconder atrás da estrutura estatal para evitar responsabilização jurídica alegando que apenas cumpriam ordens superiores. Esse princípio representou uma mudança profunda na forma como a comunidade internacional passou a enfrentar atrocidades cometidas em contextos de guerra.

Antes de Nuremberg, a ideia de responsabilizar indivíduos, e não apenas Estados, por crimes cometidos em guerras era pouco consolidada. Como esse princípio mudou o direito internacional?

A afirmação da responsabilidade penal individual foi uma das transformações mais profundas introduzidas por Nuremberg. Até então, violações graves ocorridas em conflitos armados eram discutidas principalmente no plano diplomático entre Estados. A partir dos julgamentos consolidou-se a ideia de que condutas como o extermínio de populações civis, a perseguição racial ou a deportação em massa constituem crimes contra a humanidade e podem gerar responsabilidade direta para aqueles que os planejam ou executam. Esse princípio teve enorme impacto porque rompeu com a noção de que autoridades civis e militares estariam protegidas pela soberania do Estado. Ao longo das décadas seguintes essa lógica foi incorporada ao Direito Internacional e passou a fundamentar tribunais criados para julgar crimes graves ocorridos em diferentes conflitos. Em outras palavras, estabeleceu-se a compreensão de que certas violações são tão graves que a comunidade internacional não pode aceitar que permaneçam impunes.



Alguns críticos afirmam que Nuremberg foi uma “justiça dos vencedores”. Como essa crítica é debatida hoje?

A crítica surgiu já no imediato pós-guerra e continua presente no debate acadêmico. Ela se baseia no fato de que o tribunal foi instituído pelas potências aliadas e julgou apenas dirigentes do regime nazista, sem que atos controversos praticados pelos vencedores fossem analisados. Entre os exemplos frequentemente citados estão o bombardeio de Dresden e o uso das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Também se menciona que a defesa enfrentou dificuldades práticas e que algumas categorias jurídicas ainda estavam em consolidação no direito internacional. A escolha de Nuremberg como sede do tribunal também teve forte dimensão simbólica, pois ali haviam sido realizados os grandes congressos do regime nazista. Apesar dessas críticas, muitos estudiosos destacam que o tribunal estabeleceu garantias processuais relevantes para a época, como direito de defesa, apresentação de provas e julgamentos públicos. Assim, consolidou-se o entendimento de que Nuremberg foi uma justiça imperfeita, mas necessária para afirmar que determinadas atrocidades não poderiam permanecer sem resposta jurídica.

Em que medida os princípios de Nuremberg influenciaram tribunais posteriores e o Tribunal Penal Internacional?

Os princípios afirmados em Nuremberg tornaram-se a base do desenvolvimento do direito penal internacional nas décadas seguintes. A ideia de responsabilização individual por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio foi incorporada à criação de tribunais internacionais que julgaram crimes nas guerras da ex-Iugoslávia e no genocídio de Ruanda, nos anos 1990. Esses tribunais retomaram conceitos jurídicos formulados após a Segunda Guerra Mundial e os aplicaram em contextos contemporâneos. Esse processo culminou na criação do Tribunal Penal Internacional, instituído pelo Estatuto de Roma de 1998, uma corte permanente destinada a julgar os crimes mais graves que afetam a comunidade internacional.

Passadas oito décadas, o legado de Nuremberg ainda é suficiente para enfrentar os crimes de guerra atuais?

O legado de Nuremberg continua extremamente relevante porque ali foram estabelecidos princípios que ainda estruturam o direito penal internacional: a responsabilização individual por crimes graves e a ideia de que determinadas violações interessam a toda a comunidade internacional. Ao mesmo tempo, a experiência histórica demonstra que o sistema precisa evoluir institucionalmente para enfrentar novos conflitos e formas de violência. O desafio atual é fortalecer os mecanismos internacionais de justiça, ampliar a cooperação entre os Estados e garantir que a responsabilização por crimes graves não dependa apenas de circunstâncias políticas.

Qual é a principal lição moral e jurídica deixada por Nuremberg para magistrados e operadores do direito?

Talvez a principal lição seja a afirmação de que o direito não pode permanecer indiferente diante de violações da dignidade humana. Os julgamentos demonstraram que mesmo autoridades poderosas – chefes de Estado, dirigentes políticos ou comandantes militares – podem e devem responder juridicamente por atos que atentem contra a humanidade. Houve também julgamentos subsequentes em Nuremberg que processaram médicos envolvidos em experimentos humanos, dirigentes industriais e magistrados que participaram da estrutura jurídica do nazismo. Para operadores do direito, essa experiência reforça que a aplicação da lei deve estar sempre vinculada à proteção da dignidade humana e aos princípios do Estado de Direito. Nesse sentido, recordo uma reflexão de Rui Barbosa: “O que faz a justiça é o ser justo. Tão simples e tão banal. Tão puro.”