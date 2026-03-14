A imagem registrada em abril de 1945 expõe uma das faces mais brutais do nazismo: corpos de prisioneiros empilhados no campo de concentração de Buchenwald, pouco depois da libertação do local pelas tropas aliadas. As imagens captadas tornaram-se documentos históricos incontornáveis, ajudando a comprovar os crimes cometidos pelo regime nazista e a fundamentar processos judiciais posteriores

Se os depoimentos revelavam as tentativas dos réus de diluir responsabilidades, foi a apresentação das provas materiais que consolidou o peso histórico do julgamento. O tribunal passou a expor, de forma meticulosa, a arquitetura do genocídio. Ordens assinadas, mapas ferroviários, registros de deportações e relatórios administrativos demonstravam que o extermínio não fora improvisado, mas planejado com precisão burocrática.

Um dos momentos mais impactantes ocorreu quando foram exibidos filmes gravados durante a libertação de Buchenwald e Auschwitz. As imagens mostravam sobreviventes famintos, barracões superlotados, pilhas de cadáveres e instalações construídas exclusivamente para matar. O silêncio tomou conta da sala. Alguns acusados desviaram o olhar. Outros permaneceram imóveis, como se as cenas projetadas não lhes dissessem respeito.

A promotoria detalhou como a chamada “Solução Final” fora estruturada em reuniões oficiais, com participação direta de ministérios, forças armadas e setores da indústria. Trens eram programados para transportar judeus, ciganos, opositores políticos e prisioneiros de guerra até centros de extermínio. Cada etapa era registrada em documentos internos, tratados como simples procedimentos administrativos.

Durante uma das sessões, Robert H. Jackson resumiu o funcionamento do regime ao afirmar: “Eles planejaram a guerra, conduziram a guerra e organizaram a política de morte”. A frase sintetizava a tese central da acusação: o assassinato em massa havia sido transformado em rotina estatal. As provas também desmontaram a alegação de ignorância apresentada por vários réus. Telegramas trocados entre Berlim e territórios ocupados falavam abertamente em “tratamento especial”, um eufemismo utilizado para execuções. Relatórios militares descreviam fuzilamentos coletivos. Memorandos internos indicavam pleno conhecimento das operações.

O julgamento estabeleceu conceitos jurídicos inéditos. O termo “crimes contra a humanidade” ganhava aplicação prática, abrangendo perseguição sistemática, deportações forçadas e assassinatos em larga escala. Não se tratava apenas de violações ocorridas no campo de batalha, mas de um projeto político voltado à eliminação de grupos inteiros.

Nuremberg também firmou um princípio decisivo: indivíduos podem ser responsabilizados por atos cometidos em nome do Estado. A soberania nacional deixava de ser escudo absoluto diante da barbárie.

Para sobreviventes do Holocausto, assistir à exposição pública daqueles documentos era doloroso, mas necessário. Pela primeira vez, o mundo ouvia, em linguagem jurídica, aquilo que eles carregavam na memória.

O tribunal transformava sofrimento em registro histórico. Cada papel lido, cada filme exibido, cada testemunho ouvido ajudava a construir uma narrativa incontestável sobre o funcionamento interno do terror nazista.

Ali, a barbárie deixava de ser rumor e passava a integrar oficialmente os arquivos da humanidade. >>>

‘‘Nós vimos o inferno’’

Além de documentos e filmes, os julgamentos de Nuremberg também foram marcados por depoimentos que silenciaram a sala. Sobreviventes dos campos de concentração relataram, em primeira pessoa, o que nenhuma estatística conseguia traduzir. Uma das testemunhas mais impactantes foi Marie-Claude Vaillant-Couturier (foto), integrante da Resistência Francesa e ex-prisioneira de Auschwitz e Ravensbrück. Ela descreveu a chegada dos comboios e as seleções que separavam quem trabalharia e quem morreria.“Víamos as pessoas entrarem nas câmaras de gás. Depois, a fumaça subia das chaminés”, afirmou.

Outro depoimento decisivo foi do poeta judeu lituano Abraham Sutzkever, que relatou massacres no Gueto de Vilna, com execuções em massa e valas comuns abertas às pressas. “Eles matavam como quem cumpre uma tarefa administrativa”, declarou. Outros sobreviventes falaram sobre trabalho forçado, fome e experimentos médicos. “Não éramos pessoas. Éramos coisas”, resumiu um deles. Esses relatos deram rosto humano às provas apresentadas. Como disse Vaillant-Couturier ao deixar o púlpito: “Falo por aqueles que não podem mais falar”.

O carrasco dos nazistas

Na madrugada de 16 de outubro de 1946, o sargento-mestre do Exército dos Estados Unidos John C. Woods (foto) foi o responsável por cumprir as sentenças de morte impostas aos principais líderes nazistas condenados nos Julgamentos de Nuremberg. As execuções ocorreram no ginásio da prisão de Nuremberg, adaptado para a operação sob protocolo militar aliado.

Woods executou por enforcamento dez dirigentes do Terceiro Reich, entre eles o ex-chanceler Joachim von Ribbentrop e o chefe do Alto Comando das Forças Armadas alemãs, Wilhelm Keitel. O método utilizado foi o enforcamento por queda curta, padrão do Exército americano à época, técnica que posteriormente recebeu críticas por poder prolongar algumas mortes.

Woods não participou dos julgamentos nem das decisões do tribunal. Seu papel foi exclusivamente operacional: executar as ordens determinadas pelo Tribunal Militar Internacional. Após Nuremberg, continuou no serviço militar e morreu em 1950, aos 45 anos, vítima de um acidente elétrico nas Ilhas Marianas