O promotor Robert H. Jackson: 'Se esses homens não forem punidos, estaremos dizendo ao mundo que tais crimes podem ser cometidos impunemente'

Com o encerramento do julgamento, em outubro de 1946, Nuremberg deixou de ser apenas o palco da queda pública do nazismo para se tornar referência mundial em direito internacional. Pela primeira vez, líderes políticos e militares haviam sido responsabilizados pessoalmente por crimes cometidos no exercício do poder. A corte estabeleceu princípios que moldariam as décadas seguintes: atrocidades contra populações civis não poderiam mais ser tratadas como assuntos internos de um Estado.

O tribunal consolidou conceitos jurídicos inéditos. Crimes contra a humanidade passaram a ter definição prática, abrangendo assassinatos em massa, perseguição racial, deportações forçadas e trabalho escravo. Também foi desmontada uma das principais linhas de defesa apresentadas pelos réus: a obediência hierárquica. Nuremberg deixou claro que cumprir ordens não elimina responsabilidade quando se participa de um sistema criminoso.

Durante os debates finais, o promotor Robert H. Jackson sintetizou o alcance do processo ao afirmar: “Se esses homens não forem punidos, estaremos dizendo ao mundo que tais crimes podem ser cometidos impunemente”. A frase ecoava a preocupação central do tribunal: impedir que o horror se repetisse por ausência de responsabilização.

Esses fundamentos passariam a orientar investigações posteriores sobre genocídios e inspirariam a criação de mecanismos permanentes de justiça internacional. Ainda que nem todas as potências reconheçam sua autoridade, o princípio inaugurado em Nuremberg permanece: nenhum cargo é alto demais para escapar ao julgamento da história.

Para sobreviventes do Holocausto, o tribunal não significou reparação plena. Nenhuma sentença devolveria famílias destruídas ou infâncias roubadas. Ainda assim, Nuremberg ofereceu algo essencial: reconhecimento oficial do sofrimento e registro histórico incontestável dos crimes cometidos pelo Terceiro Reich. Pela primeira vez, a barbárie fora documentada em linguagem jurídica, com provas, testemunhos e decisões formais.

O processo também expôs uma verdade desconfortável. O terror nazista não foi obra exclusiva de fanáticos armados, mas resultado da colaboração de engenheiros, médicos, empresários, juristas e administradores. Homens comuns, inseridos em estruturas de poder, ajudaram a transformar preconceito em política pública e violência em rotina burocrática.

Ao julgar os líderes do Reich, o tribunal revelou como o mal pode se organizar por meio de formulários, carimbos e assinaturas. Mostrou que genocídios não começam com câmaras de gás, mas com discursos de ódio, desumanização do outro e aceitação silenciosa.

Nuremberg permanece como advertência histórica. Sempre que governos relativizam direitos, sempre que minorias são tratadas como ameaça, os ecos daquele julgamento retornam. A corte não eliminou a barbárie do mundo, mas deixou uma lição duradoura: sem memória e responsabilização, atrocidades tendem a se repetir.

O tribunal não encerrou o século 20. Mas marcou um divisor de águas. Ali, diante das ruínas da Europa, a humanidade tentou afirmar que há limites que não podem ser ultrapassados – e que, quando isso acontece, a história cobra seus autores.

Os condenados à morte

Julius Streicher foi editor do jornal antissemita Der Stürmer e condenado por incitação ao ódio racial e perseguição contra judeus. Recebeu sentença de morte por enforcamento e foi executado em 16 de outubro de 1946.

Fritz Sauckel era responsável pelo sistema de recrutamento de trabalho forçado do Terceiro Reich e foi condenado pela escravização de milhões de trabalhadores estrangeiros utilizados pela indústria alemã durante a guerra. Também foi sentenciado à morte por enforcamento e executado em 16 de outubro de 1946.

Alfred Jodl atuou como chefe de operações do Alto Comando das Forças Armadas alemãs e foi considerado responsável pelo planejamento militar do regime nazista e por ordens de repressão em territórios ocupados. Foi condenado à morte por enforcamento e executado em 16 de outubro de 1946.

Arthur Seyss-Inquart exerceu o cargo de comissário do Reich na Holanda ocupada, onde supervisionou deportações de judeus e repressão à população civil. Foi condenado à morte por enforcamento e executado em 16 de outubro de 1946.

Martin Bormann foi secretário do Partido Nazista e um dos principais organizadores da estrutura política do regime. Julgado à revelia, foi condenado à morte por enforcamento, embora não tenha sido executado porque já estava morto ao final da guerra.

Hermann Göring, marechal do Reich e chefe da Luftwaffe, teve papel central na coordenação da economia de guerra nazista e nas políticas de perseguição racial. Condenado à morte por enforcamento, suicidou-se com uma cápsula de cianeto poucas horas antes da execução.