O julgamento de Nuremberg, no qual os criminosos nazistas foram condenados pelas atrocidades que cometeram durante a Segunda Guerra Mundial

À medida que os interrogatórios avançavam, o tribunal passou a revelar não apenas a extensão dos crimes do regime, mas também os perfis psicológicos de seus principais arquitetos. Cada réu adotou uma estratégia própria diante da corte. Alguns tentaram se impor com arrogância. Outros buscaram refúgio no silêncio. Houve ainda quem recorresse à negação sistemática ou à confissão parcial, numa tentativa tardia de aliviar a própria consciência.

Hermann Göring foi o mais eloquente. Ex-marechal do Reich, apresentou-se como figura política relevante e tentou minimizar seu papel nas atrocidades. Em determinado momento declarou: “Assumo total responsabilidade por tudo o que fiz enquanto fui o segundo homem do Reich”. Ao mesmo tempo, insistia que desconhecia a dimensão do genocídio, numa contradição que expunha a fragilidade de sua defesa. Sua postura teatral contrastava com a gravidade das acusações.

Rudolf Hess manteve comportamento errático. Alegou amnésia, recusou-se a cooperar em várias sessões e permaneceu distante da realidade do tribunal. Antigo braço direito de Hitler, parecia incapaz de enfrentar publicamente o passado que ajudara a construir, isolando-se em longos silêncios.

Joachim von Ribbentrop tentou se afastar das decisões militares e das deportações em massa, apesar de ter assinado tratados que abriram caminho para invasões e perseguições em territórios ocupados. Negava envolvimento direto nos massacres, mesmo diante de documentos que comprovavam sua participação ativa na diplomacia do Reich.

Já Albert Speer adotou postura diferente. Admitiu culpa coletiva do regime e reconheceu responsabilidade moral. Disse aos juízes: “Todos nós compartilhamos essa culpa”. Também confirmou o uso sistemático de trabalho escravo em fábricas e obras militares, revelando como milhões de prisioneiros foram explorados até a exaustão para sustentar a máquina de guerra alemã.

A acusação demonstrou que ministérios, empresas privadas e forças armadas atuavam de forma integrada. O genocídio não foi um efeito colateral da guerra, mas resultado direto de políticas públicas. Milhões de pessoas foram removidas de suas casas, transportadas em vagões superlotados, submetidas a condições desumanas e assassinadas em nome de uma ideologia racial.

Os advogados tentavam fragmentar responsabilidades, alegando desconhecimento ou falta de autonomia decisória. O tribunal rejeitou essa lógica. Planejar, financiar ou executar crimes em larga escala tornava cada dirigente corresponsável, independentemente do cargo ocupado.

À medida que os depoimentos se acumulavam, ficava evidente que o nazismo não fora sustentado apenas por fanáticos armados, mas também por técnicos eficientes, administradores disciplinados e burocratas obedientes. Homens instruídos, inseridos em estruturas de poder, ajudaram a transformar preconceito em política de Estado e violência em rotina administrativa.

Para muitos observadores, Nuremberg revelou a face mais perturbadora do totalitarismo: sua capacidade de normalizar o horror. A chamada banalidade do mal ganhava forma concreta diante das câmeras, dos documentos e das palavras dos próprios acusados.





Justiça histórica

A cidade de Nuremberg foi escolhida por simbolizar o poder do regime nazista e por ter um grande Palácio da Justiça intacto após a guerra. A cidade também possuía prisão anexa, o que facilitou a logística do julgamento histórico que responsabilizou líderes do Terceiro Reich por crimes de guerra.

Hermann Göring: do império do medo ao tribunal da História

Homem de confiança de Hitler, que ajudou a incendiar a Europa, acabou julgado por crimes contra a humanidade

Marechal do Reich, fundador da Gestapo e comandante supremo da Luftwaffe, Hermann Göring foi durante anos o homem mais poderoso da Alemanha depois de Adolf Hitler. Arquiteto do terror policial inicial do regime e responsável direto pela militarização da economia alemã, comandou os bombardeios que devastaram cidades europeias e supervisionou o saque sistemático de obras de arte em territórios ocupados.Em Nuremberg, apresentou-se como líder racional do Terceiro Reich. Tentou justificar o autoritarismo nazista como resposta à instabilidade da República de Weimar.

“O vencedor sempre será o juiz, e o vencido, o réu”, afirmou diante do tribunal, frase que sintetizou sua estratégia de defesa política, não jurídica. As provas, porém, o ligaram diretamente à perseguição aos judeus, à criação dos campos de concentração e à economia de guerra baseada em trabalho escravo. Documentos mostraram sua ordem para acelerar a “Solução Final”.

Em interrogatório, chegou a admitir conhecimento do extermínio, ainda que tentasse diluir responsabilidades.Condenado à morte por enforcamento, Göring escapou da execução ao ingerir cianeto na cela, na noite anterior à sentença ser cumprida. Sua morte selou o destino simbólico do principal rosto do regime após Hitler – um homem que tentou governar pela força aérea, pela propaganda e pelo medo.