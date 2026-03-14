Em 20 de novembro de 1945, na cidade alemã de Nuremberg, teve início um julgamento sem precedentes. Pela primeira vez na história moderna, dirigentes de um Estado derrotado eram levados a responder pessoalmente por crimes cometidos sob a autoridade de um governo. No banco dos réus estavam 22 líderes do Terceiro Reich, acusados de conspiração contra a paz, planejamento de guerras de agressão, crimes de guerra e crimes contra a humanidade – uma expressão que ali ganhava força jurídica concreta.
A escolha de Nuremberg carregava peso simbólico. Foi ali que o regime nazista promoveu seus grandes congressos partidários, transformando a cidade em palco de propaganda e exibição de poder. Depois, o mesmo território servia de cenário para a responsabilização pública de seus principais dirigentes. O local que antes se ouvia discursos de supremacia tornava-se sede de um tribunal internacional.
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O julgamento foi conduzido por juízes dos Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. A acusação sustentava que o nazismo não fora apenas um governo autoritário, mas um sistema organizado de perseguição política, racismo institucionalizado, escravidão e extermínio em escala industrial.
Na abertura do processo, o promotor americano Robert H. Jackson definiu o alcance histórico do tribunal ao afirmar: “Os crimes que buscamos condenar foram tão calculados, tão malignos e devastadores que a civilização não pode tolerar seu esquecimento”. A frase sintetizava o espírito daquele momento: não se tratava apenas de punir indivíduos, mas de estabelecer limites morais universais.
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Ao longo de 218 dias de audiências, foram apresentados milhares de documentos oficiais, ordens assinadas, relatórios administrativos e correspondências internas do regime. A promotoria exibiu filmes gravados durante a libertação dos campos de concentração. As imagens mostravam prisioneiros reduzidos à pele e osso, fornos crematórios, valas comuns e depósitos de pertences pessoais arrancados das vítimas. Muitos acusados evitaram olhar para a tela. Outros permaneceram imóveis, como se o horror projetado não lhes dissesse respeito. Entre os principais réus estavam Hermann Göring, ex-chefe da Luftwaffe; Rudolf Hess, antigo aliado direto de Hitler; Joachim von Ribbentrop, responsável pela diplomacia do Reich; e Albert Speer, ministro do armamento e articulador da economia de guerra.
A estratégia das defesas buscava concentrar a culpa em Adolf Hitler, morto meses antes em Berlim. Argumentava-se que os acusados apenas cumpriam ordens. O tribunal, porém, estabeleceu um princípio decisivo: obedecer a comandos superiores não elimina responsabilidade individual quando se trata de crimes contra a humanidade.
Nuremberg não foi apenas um processo judicial. Foi um marco civilizatório.