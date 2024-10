A SULTS, sistema de gestão para redes de franquias e filiais, firmou parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) -LABFIN.PROVAR, conhecida por sua atuação em administração e capacitação profissional.

Com o investimento de R$1,5 milhão, a parceria empresarial reflete o compromisso da SULTS em garantir a melhoria contínua nas empresas que utilizam seu sistema. Através da parceria com a FIA, a SULTS vai disponibilizar cursos on-line sem custo adicional, permitindo acesso a conteúdos qualificados que promovem o aprimoramento das equipes.

Cursos gratuitos para clientes SULTS

Os cursos oferecidos pela FIA - LABFIN.PROVAR, estarão disponíveis gratuitamente no sistema SULTS, permitindo que clientes e colaboradores acessem conteúdos especializados de forma prática. Os temas abordam desde gestão empresarial até inovações do mercado, atendendo às necessidades de cada segmento. Ao destacar a importância dessa colaboração, Rodrigo Caetano, CEO da SULTS, afirma:

“A SULTS sempre esteve comprometida em entregar soluções que façam a diferença no dia a dia de nossos clientes. Essa parceria com a FIA - LABFIN.PROVAR reforça nossa missão de promover gestão de excelência”

Condições especiais em MBAs e pós-graduação

Além dos cursos gratuitos, a parceria oferece condições diferenciadas para clientes e colaboradores que desejam participar de programas de MBA e pós-graduação da FIA - LABFIN.PROVAR. Essa oportunidade complementa os conteúdos disponíveis no sistema, proporcionando mais opções de capacitação e desenvolvimento profissional.

“Ao proporcionar esses benefícios, acreditamos que estamos criando um ambiente na qual empresas e seus colaboradores podem evoluir de forma constante, acompanhando as transformações do mercado e desenvolvendo suas competências com o respaldo de uma das melhores instituições de ensino do país”, explica o Prof. e Dr. Carlos Eduardo Furlanetti, docente da FIA Business School e vice-presidente do IBEVAR.

Inovação e tecnologia para o futuro do varejo

O investimento fortalece a posição da SULTS como parceira estratégica para as redes de varejo no Brasil, combinando tecnologia avançada com capacitação de alto nível. Essa junção é fundamental para que os clientes do sistema se mantenham competitivos em um mercado de constante evolução.

A parceria com a FIA agrega valor ao portfólio da SULTS e oferece uma vantagem significativa às empresas que utilizam o sistema. Em um cenário em que o conhecimento e a inovação são determinantes para o sucesso, o acesso a cursos de alta qualidade, juntamente com benefícios adicionais em outras capacitações, se torna um atrativo importante para o crescimento sustentável das redes.

Assim, a SULTS promete reafirmar seu compromisso com a excelência, a inovação e o apoio integral aos seus clientes, consolidando-se como uma aliada estratégica no desenvolvimento e expansão das marcas que confiam em suas soluções.

Saiba mais em: https://youtu.be/SQMkoOWCqJ8