No vasto universo dos consórcios, um fenômeno intrigante chama a atenção: a expressiva quantidade de créditos que permanecem sem utilização pelos consorciados. Estudos recentes apontam que mais de 800 mil cotas de consórcio estão com crédito pendente de uso. Este cenário, que parece paradoxal em um momento de busca por soluções financeiras, levanta uma questão crucial: por que tantos consorciados deixam de aproveitar os benefícios que possuem?

Especialistas do setor sugerem que a principal razão por trás desse comportamento está na falta de conhecimento sobre o produto. Muitos consorciados, ao longo do tempo, não compreendem plenamente os procedimentos ou as diversas possibilidades oferecidas pelo sistema de consórcios. Essa falta de entendimento resulta, frequentemente, em um aproveitamento além do esperado dos recursos financeiros disponíveis, que poderiam ser utilizados para a aquisição de bens ou serviços, ou ainda convertidos em liquidez imediata.

A ausência de informação adequada e de um suporte eficiente ao cliente são alguns dos desafios presentes nesse mercado. O processo de educação financeira, embora reconhecido como essencial, muitas vezes não recebe a devida atenção, o que perpetua o ciclo de desconhecimento e subutilização dos créditos.

Inovação: empresas atuam na compra de cotas de consórcios

As empresas que atuam no mercado secundário de consórcios têm desempenhado um papel cada vez mais relevante. Entre elas, destaca-se a Consorti, uma empresa mineira que tem como um de seus pilares fundamentais a educação sobre o mercado de consórcios. “Identificamos uma lacuna significativa no entendimento dos nossos clientes sobre como utilizar suas cotas de consórcio de maneira eficaz”, comenta Ricardo Norberto, CEO da Consorti. “Isso nos levou a investir na criação de uma experiência educativa para nossos clientes, que vai além da simples compra de cotas. Desenvolvemos mecanismos para simplificar os processos de transferência e oferecer oportunidades de liquidez imediata.”

"Identificamos uma lacuna significativa no entendimento dos nossos clientes sobre como utilizar suas cotas de consórcio de maneira eficaz", comenta Ricardo Norberto, CEO da Consorti Vinicius Lima

Cotas não utilizadas são transformadas em ativos produtivos

Ao analisar o mercado secundário, percebe-se que essas empresas oferecem uma solução valiosa para a questão dos créditos não utilizados. Tradicionalmente, o processo de compra e venda de cotas pode levar até 15 dias para que o pagamento ao cliente seja realizado. No entanto, a Consorti se destaca por oferecer o pagamento mais rápido do mercado, priorizando a segurança, eficiência e uso de tecnologia avançada. “Estamos comprometidos em construir algo que nunca foi visto neste mercado, e não poupamos esforços para que isso aconteça”, afirma Ricardo Norberto.

A intervenção de empresas como a Consorti é fundamental para transformar cotas não utilizadas em ativos produtivos, beneficiando não só os consorciados individualmente, mas também a economia como um todo. O investimento na educação dos consorciados e na simplificação dos processos de uso e transferência de cotas vai além da experiência e do serviço ao cliente; trata-se de uma necessidade para a saúde financeira do setor de consórcios.

Para que os consorciados possam tomar decisões mais acertadas e seguras, a educação financeira é essencial. É crucial que os consorciados se informem sobre seus direitos e busquem esclarecimentos junto às administradoras, garantindo assim uma experiência mais produtiva e satisfatória no universo dos consórcios.