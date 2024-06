Para você novo na criação de conteúdo, profissional experiente ou um entusiasta de vídeos familiares, o Movavi Video Editor 2024 apresenta-se como uma solução completa de edição de vídeo, simplificando o processo para todos os níveis de usuários.

Sendo assim, são analisados alguns aspectos do editor de vídeo como características do software, incluindo requisitos do sistema, suporte a dispositivos e formatos, recursos oferecidos, instruções de uso, modelos de preços, além dos pontos fortes e fracos.



Requisitos do sistema: quais os dispositivos e formatos suportados?

Antes de explorar as funcionalidades e capacidades do editor de vídeo Movavi, é essencial compreender os requisitos do sistema, bem como os dispositivos e formatos que suporta. O Movavi Video Editor 2024 é compatível com Mac OS® 10.15 ou superior e Microsoft® Windows ® 7/8/10/11 de 64 bits, exigindo um modesto processador dual-core de 1,5 GHz e 2GB de RAM.

Ele suporta uma variedade de placas gráficas e monitores com resolução mínima de 128 x 768. A instalação do software requer apenas 400 MB de espaço disponível em disco, com 600 MB adicionais para operações contínuas, garantindo acessibilidade em uma ampla variedade de computadores.

Movavi Video Editor 2024 apresenta-se como uma solução completa de edição de vídeo Divulgação Movavi Video Editor

O Movavi Video Editor se destaca pelo amplo suporte a formatos e dispositivos de entrada e saída, recurso raro em softwares pagos e ainda mais entre editores de vídeo gratuitos para PC. Ele oferece a capacidade de importar vídeos de câmeras, smartphones, webcams, gravações de tela, DVDs e fontes em linha. Além disso, é possível importar arquivos de áudio, imagens e GIFs. A flexibilidade se estende à exportação de vídeos editados para formatos como MP4, AVI, MOV, MKV, WMV, GIF, MP3, WAV, AAC, JPG, PNG, BMP e outros.

Ainda existe a opção de otimizar os vídeos para plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, Vimeo, bem como gravar os vídeos em DVD ou salvá-los em drives USB. Essa versatilidade posiciona o Movavi Video Editor como uma escolha excepcional para edição de vídeo, capaz de gerenciar uma diversidade de arquivos e dispositivos multimídia.



Os 10 principais recursos do Movavi Video Editor 2024

O Movavi Video Editor 2024 vem com uma variedade de recursos projetados para simplificar significativamente o processo de edição de vídeo, ao mesmo tempo que ajuda a melhorar a qualidade de suas produções visuais. Veja alguns dos recursos notáveis que o editor oferece:

1. Assistente de edição automática

Este recurso permite criar vídeos facilmente escolhendo um tema, adicionando seus arquivos de mídia e selecionando músicas. O assistente enriquece seu vídeo adicionando automaticamente transições, efeitos e títulos adaptados ao seu tema, simplificando o processo de edição.

2. Rastreamento de movimento por IA

Este recurso facilita anexar gráficos animados, como fotos, vídeos, emojis ou memes, a objetos em sua filmagem. Ele oferece uma maneira fácil de adicionar um toque dinâmico ao conteúdo do seu vídeo.

3. Remoção de fundo por IA

É possível remover fundos rapidamente, mesmo sem uma tela verde, e substituí-los por configurações criativas. Este recurso oferece possibilidades expandidas de plano de fundo criativo para seus vídeos.

4. Remoção de ruído por IA

Elimine efetivamente ruídos de fundo indesejados, como ruídos de carros, garantindo um som claro e nítido em seus vídeos. Este recurso é crucial para melhorar a qualidade do áudio de suas gravações.

5. Linha do tempo renovada

A linha do tempo redesenhada oferece uma experiência de edição mais suave, ideal para criar vídeos curtos para mídias sociais ou filmes familiares mais longos. Este novo design visa tornar o processo de edição mais intuitivo e acessível.

6. Cortes precisos

A ferramenta de corte de precisão permite criar edições limpas e atraentes. Esse recurso é especialmente benéfico para criadores de conteúdo que buscam resultados precisos e profissionais em seus vídeos.

7. Estabilização

Este recurso garante um movimento suave do vídeo, o que é particularmente útil para gravações portáteis onde a estabilidade é essencial para uma experiência de visualização agradável.

8. Correção de cores profissional

É possível melhorar rapidamente as cores do vídeo para torná-lo mais atraente e profissional. Este recurso é útil para ajustar a colorimetria e criar uma estética visual consistente.

9. Efeitos de sobreposição suaves

São 13 modos de mesclagem para efeitos de sobreposição que complementam o estilo do seu vídeo. Essas opções de sobreposição oferecem flexibilidade criativa para personalizar a aparência visual da sua filmagem.

10. Ampla coleção de efeitos

Acesse uma gama de efeitos profissionais diretamente no editor. É possível testar esses efeitos no projeto e, ao se inscrever na Movavi Effects Store, será realizada a integração desses efeitos nos vídeos, enriquecendo a paleta criativa.

O Movavi Video Editor 2024 vem com uma variedade de recursos projetados para simplificar significativamente o processo de edição de vídeo Divulgação Movavi Video Editor

Esses recursos e muitos outros proporcionam aos usuários a capacidade de gerar conteúdo de vídeo visualmente cativante, seja para mídias sociais, preservando memórias familiares ou aplicações profissionais. As ferramentas alimentadas por IA simplificam tarefas que antes eram trabalhosas e tecnicamente exigentes, facilitando o acesso à edição de vídeo.



Passo a passo de como usar o Movavi Video Editor

O Movavi Video Editor foi elaborado com facilidade de uso em sua essência, proporcionando uma experiência de edição de vídeo acessível a todos. Pensando nisso, neste passo a passo detalhado é mostrado como usar este software diferenciado para criar vídeos cativantes e profissionais:

Passo 1

Inicialmente, é necessário comprar e baixar o editor de vídeo ou usá-lo gratuitamente por 7 dias. Ao instalá-lo, escolha o modo fácil para criação rápida de vídeos. Para isso, será necessário usar o assistente de edição ou o modo completo para acesso total a todas as ferramentas.

Passo 2

Importe os arquivos de mídia para o Media Bin clicando em adicionar arquivos ou arraste e solte do computador ou de fontes em linha. Há também a opção de gravar um vídeo usando o botão Iniciar.

Passo 3



Arraste e solte arquivos de mídia da Média Bin para a linha do tempo. Organize, ajuste a duração, divida, corte, gire e controle a velocidade conforme necessário.

Passo 4

Aprimore o vídeo adicionando transições, efeitos, filtros, títulos, adesivos, música e narração nas guias acima da linha do tempo. Visualize e faça ajustes.

Passo 5

Exporte o vídeo clicando em exportar no canto inferior direito. Escolha formato, qualidade, resolução e nome do arquivo. Otimize para dispositivos/plataformas com predefinições, grave em DVD ou salve em USB.

Graças a uma interface intuitiva e recursos engenhosos, o Movavi Video Editor democratiza a arte da edição de vídeo, abrindo as portas para esta disciplina mesmo para novatos sem experiência prévia significativa.

O Movavi Video Editor foi elaborado com facilidade de uso em sua essência, proporcionando uma experiência de edição de vídeo acessível a todos Divulgação Movavi Video Editor

O Movavi Video Editor é gratuito?

O Movavi Video Editor 2024 se destaca como uma solução que oferece flexibilidade de preços, garantindo uma experiência de edição de vídeo acessível a todos, embora não seja um editor de vídeo grátis para PC.

Versão teste e planos

Uma das singularidades está no editor de vídeo apresentar um modo teste, no qual oferece aos utilizadores a possibilidade de testar antes da compra, permitindo aos usuários explorar a fundo os seus recursos antes de efetuar uma compra.

Porém, é fundamental ressaltar que a versão de teste pode ter algumas restrições, dependendo da versão. Essas restrições podem incluir um período de teste limitado a 7 dias; clipes exportados com marca d'água; duração do vídeo limitada a 60 segundos; metade da duração do áudio e acesso restrito a determinados recursos avançados ao exportar vídeos. Ao oferecer este período de teste, o editor de vídeo permite que os usuários se familiarizem com seus recursos e determinarem se eles atendem efetivamente às suas necessidades específicas.

Para aqueles que desejam investir, o software oferece duas opções de preços distintas, ou seja, uma assinatura anual ou vitalícia, bem como assinatura Video Suite Plus. Cada plano oferece uma variedade de recursos, enquanto a assinatura do Video Suite Plus vai além para incluir recursos adicionais, como conversão de mídia e gravação de tela, complementando os recursos do pacote Video Editor.

Para aqueles que desejam investir, o software oferece duas opções de preços distintas, ou seja, uma assinatura anual ou vitalícia Divulgação Movavi Video Editor

Vantagens e desvantagens

Para oferecer uma perspectiva informada e abrangente sobre o software Movavi Video Editor 2024, foi analisado os pontos fortes e fracos que o caracterizam, facilitando assim o processo de tomada de decisão:

Vantagens

Veja quais são as 5 vantagens do Movavi Video Editor 2024.

1. Interface intuitiva

A interface amigável do Movavi foi projetada para atender usuários novatos e experientes, proporcionando uma experiência de edição de vídeo acessível a todos.

2. Integração avançada de IA

As ferramentas de inteligência artificial do Movavi simplificam significativamente o processo de edição, ao mesmo tempo que ajudam a melhorar a qualidade geral do vídeo, fornecendo uma abordagem inovadora para melhorar suas criações.

3. Versatilidade de uso

O Movavi se posiciona como uma solução versátil, atendendo às diversas necessidades de criadores de conteúdo, profissionais que buscam ferramentas avançadas e famílias que buscam eternizar suas memórias em vídeo.

4. Extensa biblioteca de efeitos

O Movavi se destaca por sua rica biblioteca de efeitos, oferecendo uma gama de opções para aprimorar seus vídeos sem esforço, garantindo ampla personalização de suas criações.

5. Atualizações regulares para inovação

O Movavi se esforça para fornecer atualizações regulares, garantindo que os usuários tenham acesso aos recursos e inovações mais recentes, ajudando a manter o software atualizado e relevante ao longo do tempo.

Desvantagens

Veja a seguir as desvantagens do Movavi Video em relação a versão teste.

1. Custo da assinatura

Para alguns usuários, a preferência pode ser por compras únicas em vez de assinaturas, devido a considerações orçamentárias ou preferências pessoais.

2. Restrições da versão de teste

As limitações impostas pela versão de teste podem dificultar uma exploração completa dos recursos do software antes de tomar uma decisão de compra.



O Movavi Video Editor 2024 se destaca como um software de edição de vídeo poderoso, fácil de usar, atendendo a um amplo público de usuários. Com sua capacidade de simplificar o processo de edição de vídeo, oferecer recursos aprimorados por IA e ofertar uma variedade de efeitos para transformar vídeos em conteúdo cativante. Este software atende às necessidades tanto de novatos quanto de especialistas em montagem.