Tênis pode ser usado de looks esportivos a casuais chic

No universo da moda contemporânea, o tênis transcende seu papel funcional e consolidou-se como um elemento essencial nos guarda-roupas diários, tornando-se um ícone versátil que combina estilo e conforto de maneira única.

O que antes era considerado estritamente como calçado esportivo, ganhou espaço nos looks cotidianos, sendo agora celebrado por seu potencial de transformar qualquer conjunto.

Desde os clássicos tênis femininos brancos até modelos mais ousados e coloridos, essa categoria de calçado proporciona uma liberdade de expressão na moda que é, ao mesmo tempo, moderna e confortável.

À medida que as fronteiras entre moda casual e formal se dissipam, surge a oportunidade de explorar o potencial estilístico dessa peça de maneiras inovadoras.

Pensando nisso, este guia explorará oito maneiras distintas de incorporar os tênis ao seu dia a dia, desvendando o poder deste calçado em elevar não apenas o conforto, mas também o estilo de seus conjuntos diários. Afinal, seja em um ambiente profissional ou durante momentos de lazer, o tênis tornou-se um aliado versátil, desafiando as normas e oferecendo um toque contemporâneo a cada passo.

Look casual chic

Combine seus tênis brancos clássicos com uma calça de alfaiataria e uma blusa de botões para criar um visual casual chic. Esse contraste entre o formal e o esportivo proporciona um equilíbrio elegante, perfeito para um dia no escritório ou para um passeio descontraído.

Combinação atemporal com vestidos

Quebre a tradição de usar apenas sapatos formais com vestidos. Experimente combinar um vestido feminino com um par de tênis. Essa mistura de feminilidade e conforto é uma escolha excelente para eventos casuais ou para um dia de compras.

Modelos coloridos para um toque de diversão

Adicione um toque de cor ao seu guarda-roupa escolhendo tênis em tons vibrantes. Um par colorido pode transformar um look básico em algo mais divertido e expressivo. Mas não se esqueça de combiná-los com peças neutras para garantir que os tênis se destaquem.

Estilo esportivo elegante

O estilo esportivo não precisa ser relegado apenas à academia. Combine um par de tênis de corrida com calças de corte reto e uma blusa solta para um visual esportivo elegante. Essa abordagem moderna é confortável e fashion ao mesmo tempo.

Um par perfeito com saia midi

A saia midi é uma peça versátil que pode ser levada a novos patamares com a adição de tênis. Escolha um par de tênis brancos ou mesmo metálicos para criar uma combinação estilosa e confortável para várias ocasiões.

Mix de texturas

Brinque com texturas para adicionar dimensão ao seu visual. Combine tênis com materiais diferentes, como uma saia de couro ou uma jaqueta de tweed. Essa mistura de elementos cria um look único que atrai olhares.

Jeans e tênis - um clássico moderno

O combo jeans e tênis é um clássico que nunca sai de moda. Seja um branco tradicional com um jeans skinny ou um tênis de plataforma com jeans boyfriend, essa combinação é sempre uma escolha segura e estilosa.

Tênis de cano alto para um toque urbano

Experimente incorporar tênis de cano alto ao seu guarda-roupa para criar um look urbano. Eles são perfeitos para criar um visual despojado e moderno. Use-os com leggings, jeans ou até mesmo saias para uma abordagem mais ousada.

Ou seja, o tênis não é apenas um item esportivo, mas sim uma peça versátil que pode se adaptar a uma variedade de estilos. Ao explorar diferentes combinações e experimentar novas abordagens, você descobrirá que os tênis podem ser a escolha ideal para expressar sua personalidade e conforto no dia a dia. Abrace a versatilidade dos tênis e transforme seu visual cotidiano de maneiras surpreendentes!