CNU 2025: envio de títulos começa nesta sexta (14/11)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O CNU (Concurso Nacional Unificado) começa nesta sexta-feira (14) o período de envio dos documentos para a prova de títulos, conforme previsto na sétima retificação do edital da seleção. As candidatas e os candidatos convocados poderão encaminhar os títulos até a próxima quarta-feira (19).



O prazo ficou um dia mais curto, já que o envio estava inicialmente previsto para começar nesta quinta-feira (13), mas foi alterado. O resultado preliminar dessa etapa está previsto para o dia 8 de janeiro de 2026.



O edital também prevê que, nesta sexta-feira, será iniciada a convocação para os procedimentos de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de verificação documental para pessoas quilombolas e indígenas, e de caracterização da deficiência para quem se autodeclarou com deficiência.



A prova de títulos avalia documentos que comprovem formação acadêmica - como cursos e pós-graduações - na área de atuação do cargo escolhido.



Essa fase é apenas classificatória, ou seja, não elimina o participante, mas pode aumentar a nota final e ampliar as chances de conquistar uma vaga no serviço público federal. A nota máxima que o candidato poderá obter na avaliação de títulos será de dois pontos para nível intermediário e de cinco pontos para nível superior, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados possa superar esses números.



Segunda a professora Letícia Bastos, do Gran Concursos, essa etapa está presente em todos os blocos de nível superior (blocos 1 a 7) e, no nível intermediário, é adotada por apenas algumas especialidades.



Como a prova de títulos tem caráter classificatório, a professora diz que ela pode ser o fator de desempate entre candidatos com notas muito próximas. "Em concursos tão amplos e disputados como o CNU, qualquer ponto pode reposicionar um candidato na lista final de classificação, especialmente em carreiras com muita concorrência. Por isso, mesmo que o peso seja menor em relação à prova objetiva e discursiva, não deve ser negligenciado", diz.



*



O QUE CONTA COMO TÍTULO?



A professora destaca que a análise de títulos no CNU é voltada exclusivamente para a formação acadêmica do candidato. Ou seja, experiência profissional não conta pontos nessa etapa. Os títulos válidos incluem especializações, MBAs, mestrados e doutorados.



Entre eles, o doutorado é o título com maior peso, podendo conferir até cinco pontos, o que, segundo Letícia, em alguns casos, pode significar a diferença entre a aprovação e a exclusão da lista final, especialmente em certames muito concorridos.



Em seguida, vêm o mestrado e a especialização lato sensu, cada um com peso proporcionalmente menor. A especialista diz ainda que quem possui mais de um título na mesma categoria deve ficar atento: apenas o título de maior valor será considerado. Assim, um candidato com doutorado, por exemplo, não somará pontos por um mestrado ou especialização que também possua.



QUE ESTRATÉGIAS DEVO TER NESTA FASE?



Segundo a professora do Gran Concursos, o candidato que dispõe de poucos títulos acadêmicos ou pós-graduações deve concentrar esforços em dois eixos principais: "primeiro, é imprescindível maximizar o desempenho nas etapas essenciais do concurso - isto é, a prova objetiva e a discursiva, pois o domínio desses momentos reduz a dependência de pontos extras e fortalece a classificação geral", diz a especialista.



Depois, na etapa de títulos, mesmo que a pontuação seja menor, a professora diz que o candidato pode organizar de forma estratégica sua documentação, procurando evidenciar claramente qualquer especialização, curso lato sensu ou certificação reconhecida que seja aceita pelo edital.



"É importante que os documentos estejam em perfeita ordem, com ficha ou lista clara dos cursos concluídos, carga horária, data de conclusão e instituição. Essa apresentação correta facilita a avaliação e evita perdas de pontos por falhas formais", adiciona Letícia.



Ela destaca que, ainda que a quantidade de títulos não seja grande, a qualidade, pertinência e apresentação fazem diferença quando a disputa está muito acirrada.



COMO REVISAR A DOCUMENTAÇÃO?



Letícia diz que é essencial ler atentamente o edital específico da carreira e do bloco para entender quais títulos serão aceitos, os critérios de pontuação e os documentos exigidos (certificados, declarações, históricos, entre outros).



"O candidato deve garantir que todos os documentos estejam legíveis, atualizados e devidamente autenticados, caso exigido. Uma boa prática é criar um checklist com base no edital e revisar item por item antes do envio", diz. Ela adiciona ainda que, se possível, vale a pena pedir a alguém de confiança que revise.



VEJA O CALENDÁRIO DO CNU 2025



Evento - Data



Disponibilização da imagem do cartão de respostas - Desde 12/11/2025



Divulgação das notas finais das provas objetivas e convocação para as pessoas candidatas para a realização da prova discursiva - Desde 12/11/2025



Obtenção impressa do cartão de confirmação de inscrição para realização da prova discursiva - 1/12/2025



Aplicação da prova discursiva - 7/12/2025



Divulgação da nota preliminar da discursiva e disponibilização do espelho de correção - 23/01/2026



Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da prova discursiva - 26/01 e 27/01/2026



Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva e do resultado definitivo da prova discursiva - 18/02/2026



Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos e do resultado definitivo dos procedimentos para as pessoas candidatas negras, indígenas e quilombolas e para as pessoas com deficiência - 18/02/2026



Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após a realização das fases 1 a 4 - 20/02/2026



1ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 20/02/2026



Período para a 1ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 21/02 a 23/02/2026



Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 1ª confirmação de interesse - 27/02/2026



2ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 27/02/2026



Período para a 2ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 28/02 a 02/03/2026



Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 2ª confirmação de interesse - 6/03/2026



3ª convocação para confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 6/03/2026



Período para a 3ª confirmação de interesse das pessoas candidatas classificadas - 7/03 a 9/03/2026



Previsão de divulgação das listas com as classificações das pessoas candidatas, em vagas imediatas e lista de espera, após o resultado da 3ª confirmação de interesse - 16/03/2026



Início das convocações para nomeação, e, quando couber, para o procedimento de investigação social e funcional, a realização da defesa de memorial e prova oral e o curso ou programa de formação - 16/03/2026