ENEM 2025

Primeiro dia do Enem 2025: confira gabarito extraoficial

Confira aqui o gabarito extraoficial do Enem 2025; veja as respostas de todos os cadernos

09/11/2025 19:41 - atualizado em 09/11/2025 19:59

Enem 2025
Primeiro dia do Enem 2025 crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Em parceria com o Bernoulli Educação, o Estado de Minas divulga o gabarito extraoficial do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, realizado neste domingo (9/11). Ao todo, são 90 questões das áreas de Linguagens e Ciências Humanas, além da proposta de redação, que este ano trouxe o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A resolução criteriosa das 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas foi conduzida por uma equipe de dezenas de especialistas do Bernoulli Educação, a maior referência em Enem do Brasil.

O gabarito divulgado pelo Bernoulli Educação é extraoficial e corrigido por uma equipe de especialistas da instituição. Caso sejam identificadas divergências após divulgação, uma errata será emitida aos veículos de imprensa e publicada nos canais oficiais.

Gabarito Prova Amarela
Gabarito Prova Amarela Divulgação

