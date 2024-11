Na próxima segunda-feira (25/11) a Superintendência Regional do Trabalho, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e o Supermercado Verdemar, vão promover um mutirão de empregos. A ação vai abrir mais de 300 vagas para atuar em uma nova loja da rede, que será inaugurada em breve, na capital mineira.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer ao SINE do BH Resolve, localizado na Rua dos Caetés, 342, no Centro da cidade, das 9h às 16h. A seleção acontece na hora, sem necessidade de agendamento.

As vagas são destinadas a pessoas com e sem experiência, com Ensino Fundamental ou Médio incompletos, jovens a partir de 17 anos, pessoas com deficiência (PCDs), Talentos da Maturidade (50+) e estrangeiros.

No momento da admissão os candidatos precisam apresentar documentos pessoas, comprovante de endereço e carteira de trabalho.





Além do salário, os aprovados receberão plano de saúde e odontológico, um vale compras exclusivo Verdemar e participação de resultados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações acesse o site ou entre em contato pelo número (31) 99173-3418. O RH da empresa também realiza atendimentos diários na Rua Rio de Janeiro, 600, 8º andar, Centro.