Mais de 100 vagas para fiscal de loja estão abertas para contratação imediata em cidades de Minas Gerais. As oportunidades são para Belo Horizonte, Nova Lima e Divinópolis.

O salário pode chegar a R$ 1.995,14 com vale-alimentação, convênio médico com coparticipação e prêmio por assiduidade.

Para concorrer às oportunidades, é necessário que o candidato tenha experiência prévia em áreas de segurança como vigia, controlador de acesso, vigilante, monitoramento, porteiro, fiscal de loja ou piso, agente de prevenção de perdas ou correlatas.

Dentre as funções a serem exercidas, os profissionais vão monitorar as atividades no interior da loja; prevenir perdas e danos; assegurar a segurança dos clientes e colaboradores e cumprir políticas e procedimentos de segurança estabelecidos.

Interessados podem se candidatar através do e-mail vagas@advisorh.com.br com o envio de currículo atualizado. Outras dúvidas podem ser consultadas no número de telefone (31) 99547-7743.