Belo Horizonte recebe nesta terça-feira (11/6) o 1º Feirão de Empregos promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sede) do Governo de Minas Gerais. Cerca de 3 mil vagas em diversas áreas de atuação estão sendo apresentadas por 38 empresas, no Centro de Referência de Juventudes, na Praça da Estação, no Centro da capital mineira.

O feirão é apenas nesta terça-feira, até 16h. Para participar, o cidadão precisa comparecer ao local com um documento de identificação, a carteira de trabalho, física ou virtual, e um currículo impresso. O Estado de Minas esteve no local pela manhã e presenciou vários cidadãos buscando uma oportunidade de emprego.





Jonathan Henrique Ferreira, de 31 anos, acordou bem cedo para tentar conquistar uma vaga. Morador do bairro Jardim Leblon, da Região de Venda Nova, ele conta à reportagem que chegou no local as 4h30 em busca de uma oportunidade como pedreiro de acabamento, sendo o primeiro da fila. Para a vaga pretendida por Jonathan serão ofertadas cinco vagas.



Segundo o pedreiro, ele está há um período trabalhando como autônomo e está em busca de uma oportunidade de carteira assinada, que para ele, traz mais "segurança". "Já tem bastante que estou trabalhando sem estar fichado, mas sempre trabalhando como autônomo. Aí agora estou buscando um serviço mais seguro (...), no caso da minha vaga, traz mais um pouco de segurança para gente no dia a dia", conta à reportagem do Estado de Minas.

De acordo com Jonathan, o processo seletivo ainda terá uma próxima etapa, mas lhe foi informado que eles vai receber um contato entre quatro e cinco dias. Ele conta que ficou sabendo do feirão no Sistema Nacional de Emprego (Sine) BH. "Eu fui no sine para olhar as vagas de emprego e lá a atendente me falou que teria esse feirão."

Jonathan chegou ao local as 4h30 para tentar garantir uma vaga Edesio Ferreira/EM/D.A Press

As expectativas de Jonathan são grandes. "É o que sei e gosto de fazer. Agora é esperar. Procurei chegar cedo porque o número de vagas para o que estou procurando está bem concorrido, mas se Deus quiser vai dar tudo certo", relatou.

Já o motorista Fabiano Oliveira, de 39 anos, está trabalhando como autônomo há cerca de sete meses e vê no feirão uma oportunidade de garantir um emprego com carteira assinada, que também avalia como uma "segurança a mais".

"Estava trabalhando de 'bico', mas às vezes você trabalhar de carteira assinada é melhor, porque você tem um seguro a mais. Porque, quando você trabalha por conta própria, se acontecer alguma coisa voce não tem como recorrer aos seus direitos. Eu tenho uma filha de seis anos, então é um seguro, vai que acontece alguma coisa, a gente nunca quer que aconteça algo, mas se acontece a gente fica mais assegurado", conta.





Fabiano procura uma oportunidade como motorista Edesio Ferreira/EM/D.A Press

Fabiano procura uma oportunidade na área de motorista. Ele conta que não estava sabendo do Feirão de Emprego, mas estava no local por conta de outro trabalho, e aproveitou para dar uma olhada nas oportunidades. "Estou vendo muita oportunidade de emprego em todas as áreas. Muito legal. Peguei aqui meio que de surpresa", admite.



"Acho que é uma oportunidade para todos, está lotado. Tem emprego para várias áreas. Acho que é uma oportunidade para todo mundo. Às vezes a gente quer algo na nossa área, mas também acha outra. Uma ótima oportunidade. Não vou pensar duas vezes quando me chamarem", completa.

Confira aqui as vagas disponíveis.



Serviço

Horário do Feirão: 9h às 16h

Local: Rua Guaicurus, 50 - Centro - Belo Horizonte (Centro de Referência das Juventudes)