A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) abriu processos seletivos para a contratação de professores em campi de Uberlândia, Monte Carmelo e Patos de Minas. Os salários podem ultrapassar R$ 10 mil. No total, são 12 vagas disponíveis.



Há oportunidades para ingresso via processo seletivo simplificado, no caso de professores substitutos, e por concurso público para carreira no Magistério Superior.

As vagas estão distribuídas entre a Escola de Educação Básica (Eseba), Instituto de Química, Instituto de Filosofia, Faculdade de Engenharia Elétrica, Instituto de História, Faculdade de Matemática, Instituto de Geografia, Instituto de Letras e Linguística e Instituto de Artes.As vagas são voltadas para professores em dedicação exclusiva ou com jornada de 40 horas semanais.Os salários variam de R$ 3.412,63 a R$ 10.481,64, dependendo da formação, qualificação do profissional e regime de trabalho. Ainda há auxílio-alimentação no valor de R$ 658 por mês.As inscrições vão até 7 de fevereiro e podem ser feitas pelo Portal Seleção da universidade (portalselecao.ufu.br). O valor da inscrição é de R$ 110,00 para professores substitutos e de R$ 220,00 para docentes do magistério federal.Candidatos de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção de taxa.Os processos seletivos incluem prova escrita, em 17 de março de 2024, no Campus Santa Mônica, em Uberlândia (MG). Além disso, cada edital estabelece etapas adicionais, que variam conforme a vaga.