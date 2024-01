"Sou Natália Diniz, tenho 18 anos e comecei a trabalhar como Jovem Aprendiz na XCMG". O programa ajudou ela a ingressar na indústria multinacional que está entre as líderes globais de máquinas pesadas para construção. A empresa localizada em Pouso Alegre está com 48 vagas abertas para Jovem Aprendiz.



A oportunidade ajudou a definir a escolher a faculdade de Recursos Humanos. O recrutador da empresa, Gabriel Nogueira, muitos jovens descobrem a vocação profissional por meio desse programa.



Para concorrer às vagas é preciso ter entre 18 e 24 anos e concluído o Ensino Médio. A seleção também é aberta a quem cursa faculdade. O currículo deve ser enviado para jovensaprendizes@xcmgbrasil.com.br.



Joice de Sá, recrutadora da multinacional, explica que a inscrição termina em 5 de fevereiro. Os selecionados começam a trabalhar na XCMG e cursar o Senai em março.



"Eles recebem bolsa estudo, plano de saúde, convênio odontológico, seguro de vida, transporte fretado, cartão alimentação, Gympass e parcerias que temos na cidade", conta Joice.



Quem ingressa na empresa e aproveita a oportunidade pode futuramente ser efetivado, como Renata Paiva. Ela entrou no primeiro emprego como Jovem Aprendiz da XCMG enquanto cursa faculdade de Engenharia de Produção.



"Entrei aqui há dois anos. No ano passado me tornei estagiária e depois fui efetivada no setor de Engenharia de Produto." O programa auxilia tanto quem entra no mercado de trabalho quanto a empresa, que capacita profissionais para mais de 20 diferentes setores.

*Nayara Andery/ Especial para o EM