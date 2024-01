O 'Enem dos concursos' terá as provas aplicadas em 5 de maio de 2024 em 220 cidades em todas as cinco regiões do país

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) tem alcançado um notável aumento no número de inscritos: já são mais de 700 mil candidaturas em cinco dias. Com o prazo geral de inscrições estendendo-se até 9 de fevereiro, os candidatos têm até 26 de janeiro para requerer a isenção da taxa de inscrição. O certame oferece 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos públicos federais.

O “Enem dos concursos”, como é chamado, terá as provas aplicadas em 5 de maio de 2024 em 220 cidades em todas as cinco regiões do país.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), são esperadas 3,5 milhões de candidatos até o fim das inscrições. A taxa é de R$ 90 para cargos de nível superior e de R$ 60 para nível médio.

Para pleitear a isenção, é imperativo que os candidatos satisfaçam requisitos específicos, tais como estar cadastrados no Cadastro Único (CadÚnico), ser doador de medula óssea, ter sido bolsista ou ex-bolsista do Programa Universidade para Todos (ProUni), ou estar cursando ou ter cursado o ensino superior com financiamento pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro