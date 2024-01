Estão abertas as inscrições de capacitação profissional para pessoas com deficiência. Os candidatos selecionados pelo programa da Unimed-BH vão receber bolsa, vale-transporte e plano de saúde, além de certificado de conclusão do Programa, para quem tiver frequência mínima de 70%.

A iniciativa VemSer da Unimed-BH faz parte do movimento de inclusão da Cooperativa e é voltado para pessoas com deficiência, maiores de 18 anos. Os interessados podem se inscrever no site da empresa até 18 de fevereiro. É necessário ter ensino médio completo.

Os candidatos vão passar por uma jornada de 4 horas diárias, com atividades de 2ª a 6ª feira, durante três meses, a partir de março de 2024. Além disso, o programa inclui acesso a conteúdo teórico e prático, sendo que a fase prática prevê a atuação dos participantes em algumas áreas da Cooperativa, assistenciais ou administrativas.

Como vem ocorrendo desde a sua criação há 12 anos, o Programa VemSer é uma oportunidade única para as PCD´s de Belo Horizonte e região metropolitana se capacitarem e ingressarem no mercado de trabalho. Durante este período, cerca de 340 pessoas passaram pelo programa e 123 foram efetivadas pela cooperativa.