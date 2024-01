Estão abertas as inscrições do concurso público da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os interessados podem se candidatar até 16 de fevereiro, no site da banca organizadora Cebraspe, e pagar uma taxa de R$ 160, que deve ser paga até 6 de março.

O edital da Anvisa oferta 50 oportunidades de preenchimento imediato para a carreira, que contempla quatro áreas de atuação. Confira os requisitos abaixo:



Área 1: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em engenharia química, química, bioquímica, engenharia de materiais, engenharia mecânica ou engenharia agronômica;

Área 2: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em farmácia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;

Área 3: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em biologia, enfermagem, odontologia, biomedicina, fisioterapia ou veterinária, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC;

Área 4: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em análise de sistemas, ciência da computação, processamento de dados, sistemas de informação, informática, engenharia da computação, engenharia de sistemas ou engenharia de redes, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

O concurso compreende as etapas de provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. Os candidatos também passarão por curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 16.413,35, para uma carga horária de 40 horas semanais.