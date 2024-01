Segundo o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) registrou, nas primeiras 24 horas de inscrições, 217 mil inscritos. As inscrições abriram às 10 horas da manhã de sexta-feira (19/1) e vão até o dia 9 de fevereiro.

O certame ofertará 6,6 mil vagas de níveis médio e superior, para diversas carreiras de atuação. O quantitativo é distribuído entre os 21 órgãos públicos participantes. As taxas de inscrição são de R$ 90 para os cargos de nível superior e de R$ 60 para o bloco de cargos de nível médio.

Conhecido como "Enem dos concursos", o novo modelo será realizado para o provimento de cargos públicos efetivos, por meio da aplicação simultânea de provas em todos os estados e no Distrito Federal. Para se candidatar, é preciso entrar na página do certame ou no site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio.

Estudantes bolsistas do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) não precisarão pagar a taxa de inscrição do concurso. Quem quiser pedir isenção da taxa de inscrição, tem até o dia 26 de janeiro.

Veja as principais datas do Concurso Público Nacional Unificado:

19 de janeiro a 09 de fevereiro de 2024 – inscrições;

29 de fevereiro de 2024 – divulgação dos dados finais de inscrições;

29 de abril de 2024 – divulgação dos cartões de confirmação;

5 de maio de 2024 – aplicação das provas;

3 de junho de 2024 – divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação;

30 de julho de 2024 – divulgação final dos resultados;

5 de agosto de 2024 – início da convocação para posse e cursos de formação