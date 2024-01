A Vale abre as inscrições até o próximo sábado (20/1) para o Programa Jovem Aprendiz. Os selecionados terão direito a bolsa-auxílio com valor a partir de R$ 900,18, assistência médico-hospitalar, seguro de vida, vale-transporte, programa de assistência ao empregado e incentivo à atividade física.

Além disso, aos contratos que ofertarão fase prática na empresa durante esta etapa, o programa oferece vale-alimentação e vale-refeição ou alimentação na empresa (quando aplicável).

São 351 vagas para Minas Gerais, distribuídas entre Belo Horizonte, Brumadinho, Barão de Cocais, Governador Valadares, Nova Lima, Itabira, João Monlevade, Mariana, Ouro Branco e São Gonçalo do Rio Abaixo, e regiões listadas no link das inscrições.

As pessoas interessadas podem ver a distribuição das vagas por município e fazer a inscrição pelo site da Vale. O programa é uma das portas de entrada para a Vale, e oferece aprendizagem prática e teórica em diversas áreas em parceria com instituições de ensino e tem o objetivo de contribuir com o crescimento profissional de jovens.

Para se candidatar é preciso ter de 18 a 21 anos e ensino médio completo. No caso de pessoas com deficiência não há limite de idade para se inscrever. O programa terá a duração de até dois anos, de acordo com a formação, e os candidatos devem residir na localidade onde a vaga escolhida está sendo oferecida.

A Vale busca pessoas que tenham vontade de aprender e disponibilidade para atuar em jornada de quatro, seis ou oito horas diárias, de acordo com a proposta do negócio. Os candidatos também precisam ter o esquema completo de vacinação contra Covid-19 (adequado para a idade) e estar com a vacina da febre amarela em dia.



Processo seletivo



Todas as etapas são eliminatórias e online, incluindo prova, dinâmica de grupo e avaliação psicológica. Os participantes que avançarem na seleção ainda participarão de painel virtual com gestores e, depois, exames médicos admissionais e entrega de documentos, incluindo cartão de vacinação com comprovação de imunização contra Covid-19 e febre amarela.

A Vale acredita que os jovens têm um importante papel de influência na sua jornada de transformação cultural e o programa Jovem Aprendiz é uma das iniciativas que solidifica a intencionalidade da empresa de apoiar e participar de ações de ampliação de oportunidades de formação, trabalho e renda para a juventude brasileira.