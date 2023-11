Estudo aponta que a inteligência artificial está remodelando o cenário de trabalho, demandando habilidades específicas e impulsionando oportunidades de carreira no setor tecnológico

Estar atento às tendências é essencial para quem busca oportunidades de carreira ou uma mudança de emprego. A Adecco Brasil, companhia de mundial de recursos humanos, acaba de lançar seu guia salarial e destaca quais cargos estarão em destaque em 2024.

De acordo com André Vicente, CEO da Adecco Brasil, há uma crescente demanda por engenheiros e especialistas em dados de diversas indústrias. No setor financeiro, houve um aumento significativo de 25% nas vagas, o que reflete a procura por especialistas nessa área: “Também identificamos aumento de 90% na demanda por profissionais das áreas de marketing e comercial. Já a área de engenharia apresentou um crescimento ainda mais surpreendente, quatro vezes maior em relação ao ano anterior”.

Vagas para cargos de analistas e média gestão tiveram um crescimento de 25% em comparação a 2022. Outro destaque deste ano é o setor de vendas técnicas, especialmente para o mercado B2B (negócios entre empresas).

Os cargos em destaque para o próximo ano

Analista de atendimento Analista de BI Analista de logística Analista de Suporte Analista logístico Aprendiz de mecânico Arquiteto de Nuvem (Cloud Computing) Arquiteto de Software Assistente Administrativo PCD Auxiliar de logística Auxiliar de mecânico Auxiliar de produção Coordenador de logística Coordenador de planejamento e produção Coordenador logístico (Coordenador de Supply Chain) Desenvolvedor Android Desenvolvedor IOS Desenvolvedor Java (programador) Enfermeiro Engenheiro de software embarcado Estagiário Executivo de contas Gerente de Desenvolvimento de Sistemas Gerente de Projetos IT Inspetor de qualidade Líder logístico Mecânico Especialista Operador de logística Operador de Service Desk Professor Auxiliar Promotor de merchandising Promotor de vendas Supervisor de merchandising Supervisor de vendas Técnico de segurança do trabalho Vendedor

Os melhores salários

A pesquisa ainda revela os melhores salários do país e confirma que, em sua maioria, estão ligados a funções de liderança nas empresas.

Top 10 – o ranking levou em consideração empresas médias (51 a 749 funcionários) em São Paulo

Diretor de Administração Hospitalar – R$ 36.363,14 CFO (Chief Financial Officer) – R$ 35.894,98 CIO (Chief Information Officer) – R$ 35.000,00 Diretor de Recursos Humanos – R$ 32.292,93 CTO (Chief Technology Officer) – R$ 31.500,00 Diretor de Logística – R$ 30.359,00 Diretor Jurídico – R$ 29.121,04 Diretor de E-commerce – R$ 27.759,05 Diretor Administrativo – R$ 23.412,10 Diretor de Negócio – R$ 23.398,24

Setor tecnológico

Já o guia salarial especializado em TI para 2024 oferece insights sobre a área e oportunidades de carreira no setor tecnológico. O documento destaca que um arquiteto de machine learning, uma das funções em alta, pode receber um salário de até R$ 38 mil em grandes empresas de São Paulo.

Esse cenário reflete, não apenas a valorização das habilidades relacionadas à inteligência artificial (IA), como programação, análise de dados e gerenciamento de sistemas inteligentes, mas também a demanda por profissionais especializados.

O documento apresenta o top 10 de salários de TI em empresas médias (51 a 749 funcionários) em São Paulo. Vicente ressalta a contínua valorização de cargos de liderança na área de tecnologia, com altas remunerações para gestores de dados, CTOs (Chief Technology Officer) e outros profissionais com experiência e especialização em tecnologias inovadoras e emergentes.

Diretor/Coordenador em Segurança da Informação (gestor) – R$ 40 mil COO (Chief Operations Officer) – R$ 40 mil Diretor de sistemas – R$ 40 mil Diretor/Coordenador em Segurança da Informação – R$ 36 mil Arquiteto de machine learning (gestor) – R$ 35 mil CIO (Chief Information Officer) – R$ 35 mil Diretor de Produtos – R$ 35 mil Diretor de dados – R$ 35 mil Diretor de operações – R$ 35 mil Diretor de sistemas (especialista) – R$ 35 mil

Impacto da inteligência artificial

Segundo outra pesquisa recente da Adecco, a maioria (76%) dos profissionais brasileiros usa a inteligência artificial generativa no local de trabalho, o que impacta não apenas os salários, mas também a natureza de funções tradicionais e exige adaptação profissional para garantir a sincronia com as mudanças.

“O estudo aponta que a inteligência artificial está remodelando o cenário de trabalho, demandando habilidades específicas e impulsionando oportunidades de carreira no setor tecnológico”, destaca Vicente.