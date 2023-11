As 10 principais tendências estratégicas em tecnologia para 2024, conforme apresentadas por Chris Howard, o chefe global de pesquisa da Gartner, em seu IT Symposium XPO desse ano, destacam as direções cruciais em que a tecnologia está evoluindo e seu impacto nos próximos anos. Também oferecem insights sobre aquilo que provavelmente se tornará mais relevante e quando, permitindo que as organizações se preparem para capturar seu valor.

Estas percepções terão um papel fundamental nas tomadas de decisões de negócios e nas estratégias tecnológicas ao longo dos próximos três anos. Vamos a elas:

- Inteligência artificial como aliada: gerenciamento de confiança, risco e segurança em inteligência artificial.

- Mantenha-se protegido: gerenciamento contínuo da exposição a ameaças

- Preserve o futuro: tecnologia sustentável

- Autoatendimento orientado para desenvolvedores: engenharia de plataformas

- Impulsione a criação: desenvolvimento aprimorado por inteligência artificial

- Personalize o trabalho personalizado: Industry Cloud Platforms

- Otimização nas decisões: aplicativos inteligentes

- Potência e responsabilidade: democratização da inteligência artificial generativa

- Impulsione a força de trabalho conectada

- Compradores com bytes: a ascenção de clientes-máquina

Cada uma das tendências está relacionada com um ou mais temas-chave para os negócios: proteger e preservar investimentos passados e futuros, construir as soluções certas para as partes interessadas certas no momento certo e agregar valor ao ambiente em mudança dos clientes internos e externos. Nesse contexto, são divididas em 3 grandes verticais:

Protegendo seus investimentos

Garantir o impacto sustentado dos investimentos em tecnologia requer uma abordagem cuidadosa e orientada para o futuro. Isso envolve a manutenção de sistemas legados, o investimento em tecnologias emergentes e a gestão de riscos.

Ascensão dos construtores

A ascensão dos construtores representa um movimento em direção à criação colaborativa de soluções de tecnologia. Comunidades de desenvolvedores e partes interessadas podem desempenhar um papel fundamental na inovação e no desenvolvimento de aplicativos.

Entrega de valor

A entrega de valor é essencial para atender às expectativas das partes interessadas internas e externas. Isso envolve a melhoria contínua da experiência do cliente, a geração de receita por meio de ajustes contínuos e a facilitação do acesso controlado a informações e serviços.

Essas tendências e temas refletem um ambiente tecnológico em constante evolução, no qual as organizações devem se adaptar e inovar para se manterem relevantes e competitivas em um cenário de negócios em rápida transformação.

E como usar essas tecnologias de forma estratégica e com objetivos claros e bem definidos?

Examine o potencial das tendências em relação à situação específica de sua organização, considerando-as em seu planejamento estratégico para os próximos anos e ajuste seus modelos de negócios e operações adequadamente.

As tendências são mutuamente reforçadoras, não ocorrências isoladas. Combine as tecnologias para se adequar à sua estratégia, intenções de transformação e benefícios.

Os resultados positivos incluem aumentar a resiliência, maximizar o valor dos dados, atrair e reter talentos, atingir metas ESG, impulsionar o crescimento e acelerar os negócios digitais.