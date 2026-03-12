Sono de qualidade: como hábitos simples podem melhorar sua saúde

O sono ocupa um terço da vida humana e, ainda assim, costuma ser uma das primeiras rotinas a ser sacrificadas em meio ao ritmo acelerado das grandes cidades. Nas últimas décadas, pesquisas em diferentes países têm mostrado que dormir pouco ou dormir mal não afeta apenas o humor no dia seguinte. Afinal, a qualidade do repouso noturno está diretamente ligada à imunidade, à memória, à concentração e ao risco de diversas doenças crônicas.

Especialistas em medicina do sono apontam que adultos precisam, em média, de sete a nove horas de descanso por noite, enquanto adolescentes e crianças demandam ainda mais. Porém, não se trata apenas de quantidade: a regularidade e a profundidade do sono também contam. Por isso, alterações constantes de horário, uso excessivo de telas à noite e ambientes barulhentos reduzem a eficiência do sono e, com o tempo, podem comprometer a saúde física e mental.

O sistema imunológico depende do sono para funcionar de forma adequada – depositphotos.com / AllaSerebrina



Como o sono influencia imunidade, memória e prevenção de doenças?

O sistema imunológico depende do sono para funcionar de forma adequada. Durante as fases profundas do sono, o organismo produz substâncias como citocinas e anticorpos, fundamentais no combate a vírus, bactérias e processos inflamatórios. Ademais, estudos recentes indicam que noites mal dormidas costumam estar associadas a maior frequência de resfriados, infecções respiratórias e recuperação mais lenta após doenças ou cirurgias.

O papel do sono na memória também é amplamente documentado. Enquanto a pessoa dorme, o cérebro consolida informações recebidas ao longo do dia, reorganiza conexões neurais e descarta dados considerados pouco relevantes. Esse processo favorece a aprendizagem, a fixação de conteúdos acadêmicos e o desempenho profissional. Por outro lado, a privação de sono prejudica a capacidade de atenção, a tomada de decisões e o raciocínio lógico.

No campo da prevenção de doenças, a ligação entre sono saudável e redução de risco cardiovascular e metabólico vem ganhando destaque. Assim, noites curtas e fragmentadas aumentam a liberação de hormônios relacionados ao estresse, alteram o apetite e influenciam a resistência à insulina. Com isso, a má qualidade do sono está associada a maior probabilidade de hipertensão, diabetes tipo 2, obesidade e até alguns tipos de câncer.

Por que a qualidade do sono afeta tanto a concentração no dia a dia?

A concentração depende de um cérebro capaz de manter foco em estímulos relevantes e filtrar distrações. Por isso, um sono insuficiente interfere diretamente nesse mecanismo. Quando não há descanso adequado, áreas responsáveis pela atenção sustentada e pelo controle de impulsos passam a funcionar de maneira menos eficiente. Isso pode aparecer em dificuldades para acompanhar reuniões, estudar, dirigir ou operar máquinas com segurança.

Em crianças e adolescentes, a falta de sono costuma se manifestar não apenas como sonolência, mas também como agitação, irritabilidade e rendimento escolar abaixo do esperado. Já em adultos, erros de digitação, esquecimentos frequentes, sensação constante de cansaço e necessidade exagerada de café ao longo do dia podem ser sinais de alerta. Em ambientes de trabalho que exigem alta precisão, esse quadro aumenta o risco de acidentes e falhas operacionais.

Queda de produtividade: tarefas simples demoram mais a ser concluídas;

tarefas simples demoram mais a ser concluídas; Maior número de distrações: redes sociais, conversas paralelas e ruídos passam a tirar o foco com facilidade;

redes sociais, conversas paralelas e ruídos passam a tirar o foco com facilidade; Alterações de humor: impaciência e dificuldade de lidar com imprevistos se tornam mais comuns;

impaciência e dificuldade de lidar com imprevistos se tornam mais comuns; Comprometimento da criatividade: o cérebro cansado tende a repetir soluções já conhecidas.

Quais técnicas podem melhorar a qualidade do sono?

Especialistas em higiene do sono destacam que pequenas mudanças de rotina podem gerar impacto significativo no descanso noturno. A primeira delas é estabelecer um horário relativamente fixo para dormir e acordar, inclusive em fins de semana. Essa regularidade ajuda a regular o relógio biológico e facilita o início do sono, reduzindo o tempo que a pessoa passa rolando na cama sem conseguir adormecer.

Outro ponto central é o ambiente do quarto. Um local silencioso, escuro, com temperatura amena e colchão adequado favorece o sono profundo. Cortinas blackout, tampões de ouvido e ventilação adequada são recursos frequentemente citados. Manter o espaço organizado e associado apenas a descanso e intimidade, evitando trabalhar ou assistir a conteúdos muito estimulantes na cama, também contribui para um sinal claro de hora de desligar ao cérebro.

A exposição à luz azul emitida por celulares, tablets, computadores e televisores inibe a produção de melatonina, hormônio relacionado ao início do sono – depositphotos.com / AntonLozovoy



Como reduzir luz azul, cuidar da alimentação e usar o relaxamento a favor do sono?

A exposição à luz azul emitida por celulares, tablets, computadores e televisores inibe a produção de melatonina, hormônio relacionado ao início do sono. Uma estratégia bastante adotada é limitar o uso dessas telas de 30 a 60 minutos antes de deitar. Quando isso não é possível, filtros de luz azul e redução do brilho podem amenizar o impacto, embora não substituam um período totalmente livre de estímulos visuais intensos.

A alimentação também exerce influência importante. Refeições muito pesadas à noite podem causar desconforto gastrointestinal e interromper o sono. Ao mesmo tempo, longos períodos de jejum podem provocar fome e despertar noturno. Recomenda-se privilegiar jantares leves, com boa presença de fibras e fontes de proteína magra, além de evitar alimentos muito gordurosos ou picantes próximo da hora de dormir.

A cafeína merece atenção especial. Presente em café, chá-preto, chá-mate, alguns refrigerantes e energéticos, essa substância pode permanecer ativa no organismo por várias horas. Em pessoas mais sensíveis, o consumo no fim da tarde já é suficiente para atrasar o sono. Por isso, muitos profissionais de saúde sugerem que bebidas estimulantes sejam evitadas a partir do meio da tarde, dando preferência a água, chás sem cafeína e outras opções mais neutras.

Exercícios físicos regulares também aparecem como aliados. A prática de atividades aeróbicas e de fortalecimento muscular está associada a um sono mais profundo e reparador, desde que realizadas em horários adequados. Para algumas pessoas, treinos intensos muito próximos da hora de dormir podem ter efeito contrário, mantendo o corpo em estado de alerta. Já caminhadas leves ou alongamentos no fim do dia tendem a favorecer o relaxamento.

Por fim, técnicas de relaxamento têm sido adotadas como ferramentas acessíveis para melhorar o descanso. Respiração lenta e profunda, meditação guiada, leitura tranquila e alongamentos suaves ajudam a reduzir a ativação do sistema nervoso. Em casos de dificuldade persistente para dormir, recomenda-se buscar avaliação profissional, já que distúrbios como insônia crônica, apneia do sono e transtornos de ansiedade podem exigir acompanhamento específico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao reunir rotina regular, ambiente adequado, controle de luz azul, cuidado com a alimentação e uso criterioso de cafeína, somados a exercícios e estratégias de relaxamento, tornam-se maiores as chances de um sono de boa qualidade. Esse conjunto de hábitos contribui para fortalecer a imunidade, proteger a memória, manter a concentração e reduzir o risco de diversas doenças, favorecendo o bem-estar e uma vida cotidiana mais equilibrada.