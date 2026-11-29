O efeito da escassez apareceu em um experimento de 1975: biscoitos apresentados em menor quantidade receberam avaliações mais favoráveis em certas condições. A comparação entre potes com 2 e 10 unidades ajuda a entender por que a oferta muda o interesse, embora não prove que um produto raro seja melhor.

A quantidade mudou a avaliação do alimento

Em 1975, Stephen Worchel, Jerry Lee e Akanbi Adewole pesquisaram como a disponibilidade de um produto afeta seu valor percebido. Os participantes avaliaram biscoitos apresentados em quantidades diferentes, incluindo situações com dois ou dez biscoitos no recipiente.

O estudo examinou como uma oferta limitada poderia tornar o produto mais desejável em certas condições. O biscoito não precisava mudar de receita para receber uma avaliação diferente. O que se alterava era o contexto em que as pessoas viam sua disponibilidade.

Participante observa um pote quase vazio com dois biscoitos de chocolate, numa reencenação de avaliação de alimentos em pesquisa // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que dois biscoitos poderiam valer mais?

A ideia é conhecida como efeito da escassez: quando algo parece difícil de obter, pode receber mais atenção e uma avaliação mais favorável. A disponibilidade reduzida funciona como informação sobre oportunidade, embora não prove que o item seja melhor.

No experimento, a quantidade era um sinal visível para os avaliadores. Isso é diferente de medir o sabor em um teste cego, sem qualquer pista sobre o número de unidades. A pesquisa tratou do julgamento do valor, não de qualidade nutricional.

Os pesquisadores também mudaram a oferta

O estudo de 1975, publicado no Journal of Personality and Social Psychology, avaliou condições de oferta e demanda. Os participantes nem sempre observavam somente um pote pronto: a percepção de redução ou aumento da disponibilidade também fazia parte da investigação.

Algumas diferenças evitam confundir oferta e qualidade:

Quantidade: os recipientes exibiam disponibilidades distintas.

os recipientes exibiam disponibilidades distintas. Avaliação: os participantes julgavam o produto apresentado.

os participantes julgavam o produto apresentado. Contexto: mudanças na oferta também foram investigadas.

mudanças na oferta também foram investigadas. Qualidade: menos unidades não mudam automaticamente a receita.

menos unidades não mudam automaticamente a receita. Cuidado: escassez percebida não é prova de superioridade.

escassez percebida não é prova de superioridade. Preço: comparar valores reais evita confundir disponibilidade com vantagem econômica.

comparar valores reais evita confundir disponibilidade com vantagem econômica. Necessidade: um produto raro ainda pode ser desnecessário para o comprador.

um produto raro ainda pode ser desnecessário para o comprador. Estoque: poucos itens podem resultar de problemas logísticos, não de qualidade.

O catálogo da Universidade Loma Linda identifica o trabalho e seus autores, publicado em 1975. É importante separar essa experiência de uma regra para qualquer compra: receber menos unidades pode despertar interesse, mas também pode indicar uma falta incômoda de estoque.

A escassez pode ser confundida com qualidade

Quando há poucos produtos na prateleira, uma pessoa pode pensar que eles são disputados ou exclusivos. Entretanto, quantidade pequena não comprova qualidade. A causa pode ser um lote menor, atraso na entrega ou uma decisão comercial.

A escassez na psicologia social estuda justamente como a oferta percebida afeta julgamentos. O efeito aparece como possibilidade, não como lei universal. Experiências anteriores, necessidade real e preço continuam importantes para decidir se um produto vale a compra.

Consumidora observa uma prateleira com apenas um pacote de biscoitos ao lado de outro grupo com várias unidades disponíveis // Imagem ilustrativa feita por IA

Onde esse tipo de influência aparece?

Uma loja pode anunciar últimas unidades ou apresentar um prazo curto para uma oferta. A informação pode ser verdadeira e útil, mas também aumenta a pressão para agir depressa. Por isso, vale analisar o item separadamente da urgência criada pela mensagem.

No caso dos biscoitos, os pesquisadores controlavam condições para observar uma resposta. Na vida cotidiana, preço, confiança e necessidade variam ao mesmo tempo. Não é possível aplicar diretamente o resultado de um experimento a toda propaganda ou promoção.

Como comparar produtos sem cair na pressa?

A pessoa pode conferir preço por unidade, validade e qualidade, além de perguntar se já precisava daquele produto. Comparar alternativas ajuda a não transformar a falta de estoque no único motivo para comprar. Uma oferta rara ainda pode ser uma má escolha.

O experimento dos biscoitos mostra que contexto e disponibilidade alteram avaliações em certas circunstâncias. A conclusão prática é examinar os motivos concretos da compra antes de dar mais valor a algo apenas porque existem poucas unidades à vista.