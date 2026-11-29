A busca por variedade pode aumentar quando alguém escolhe lanches de vários dias antecipadamente, em vez de decidir diariamente. Um estudo publicado em 1990 comparou essas formas de compra e encontrou diferenças nas preferências. O resultado explica escolhas de consumo, sem prever todas as decisões individuais.

O momento da compra altera a escolha

Um consumidor pode escolher cinco lanches para a semana em uma única visita ao mercado ou comprar um por dia. O pesquisador Itamar Simonson analisou como essas duas formas de decidir influenciam a busca por variedade entre opções de consumo.

Quando várias escolhas são feitas de uma só vez, a pessoa pode imaginar que ficará cansada de repetir o mesmo sabor. A diversidade passa a parecer atraente, mesmo que, no momento do consumo, uma opção conhecida também fosse satisfatória.

Mulher reúne cinco tipos de lanches numa bancada de supermercado, escolhendo diferentes opções para consumir ao longo da semana // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que escolher tudo junto aumenta a variedade?

A chamada escolha simultânea para consumo futuro obriga a pensar em vários dias no mesmo momento. Ao prever o que desejará depois, a pessoa pode dar mais peso à alternância de sabores do que daria se decidisse apenas sobre o lanche imediato.

Já a escolha feita dia após dia permite considerar a vontade do momento. Uma pessoa pode repetir o mesmo alimento várias vezes sem sentir necessidade de variar tanto. O estudo comparou tendências de escolha, não estabeleceu uma regra fixa para cada consumidor.

A pesquisa de 1990 comparou duas estratégias

A pesquisa de Itamar Simonson, publicada no Journal of Marketing Research em 1990, contrastou compras múltiplas para uso em momentos futuros com compras individuais feitas perto do consumo. A diferença estava na organização das decisões.

As duas formas de escolher diferem nestes pontos:

Compra antecipada: vários lanches são escolhidos no mesmo momento.

vários lanches são escolhidos no mesmo momento. Consumo futuro: as opções serão usadas em dias diferentes.

as opções serão usadas em dias diferentes. Escolha diária: cada decisão considera a vontade daquele dia.

cada decisão considera a vontade daquele dia. Variedade: vários sabores podem parecer mais atraentes juntos.

vários sabores podem parecer mais atraentes juntos. Limite: preço e preferência individual também influenciam a compra.

preço e preferência individual também influenciam a compra. Desejo futuro: prever o sabor preferido nem sempre funciona como imaginado.

prever o sabor preferido nem sempre funciona como imaginado. Conservação: diversidade excessiva pode aumentar perdas quando produtos estragam rapidamente.

diversidade excessiva pode aumentar perdas quando produtos estragam rapidamente. Rotina: preferências repetidas podem ser satisfatórias apesar das opções disponíveis.

A editora da Universidade de Cambridge também apresenta o trabalho em uma coletânea sobre escolhas. Os resultados sustentam a ideia de que decidir tudo antes pode aumentar a diversidade selecionada. Isso não significa que a variedade seja sempre boa ou ruim.

Qual é a diferença entre variedade escolhida e consumida?

Uma compra pode parecer equilibrada quando reúne muitas opções, mas isso não garante que todos os itens serão consumidos. A previsão de desejos futuros pode falhar, sobretudo quando as preferências do dia mudam ou quando há alimentos que estragam rapidamente.

O mesmo vale para a compra de produtos repetidos. A busca por variedade descreve uma tendência de escolha que depende do contexto. Questões como preço, tamanho da embalagem, conservação e restrições alimentares também precisam entrar na decisão.

Homem organiza pequenas porções de lanches diferentes para a semana, com recipientes alinhados e quantidades moderadas sobre a bancada // Imagem ilustrativa feita por IA

A compra da semana oferece um exemplo

A pessoa que planeja lanches para cinco dias pode separar cinco sabores diferentes para não enjoar. Outra, que compra somente na hora, pode acabar escolhendo seu sabor preferido em quase todas as ocasiões, sem sentir incômodo.

Esse exemplo ajuda a entender o comportamento do consumidor, mas não reproduz sozinho as condições da pesquisa. A experiência mostra por que a data da escolha merece atenção, além das características dos produtos disponíveis.

Como usar a descoberta para planejar melhor?

Uma medida prática é combinar variedade com preferências reais. Antes de encher a cesta, vale lembrar o que costuma ser consumido e quantos dias faltam até a próxima compra. Assim, a diversidade desejada não vira desperdício.

O estudo revela que escolher tudo de uma vez pode favorecer opções mais variadas do que escolher a cada dia. O resultado serve para pensar no planejamento das compras, sem afirmar que uma forma de decidir seja melhor em qualquer situação.