O efeito de enquadramento explica por que salvar 200 pessoas pode parecer diferente de deixar 400 morrerem no mesmo cenário de 600 vidas. Tversky e Kahneman observaram preferências distintas ao mudar a apresentação dos números. O teste mostrou como palavras influenciam decisões, mesmo mantendo os resultados.

A mesma consequência recebeu duas descrições

Os psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahneman apresentaram um cenário hipotético em que uma doença ameaçaria 600 pessoas. Em uma versão, um programa garantiria salvar 200. Em outra, a consequência correspondente era descrita como 400 mortes.

As duas afirmações expressam a mesma distribuição de resultados: se 200 sobrevivem entre 600, as outras 400 morrem. Apesar disso, o modo de dizer colocou a atenção dos participantes em aspectos diferentes da situação, como ganho certo ou perda certa.

Ilustração compara dois grupos idênticos de figuras humanas, destacando vidas preservadas numa parte e perdas na outra // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a descrição altera a preferência?

O fenômeno recebeu o nome de efeito de enquadramento. Uma frase destaca as vidas preservadas, enquanto a outra enfatiza aquelas que não seriam salvas. A informação numérica continua equivalente, mas o sentimento associado ao risco e à certeza pode mudar.

O dicionário da Associação Americana de Psicologia registra o enquadramento como uma influência da forma de apresentação sobre os julgamentos. Isso não significa que as pessoas deixem de raciocinar, mas mostra que a linguagem também participa da interpretação das alternativas.

O experimento comparou escolhas com risco

A pesquisa publicada em 1981, na revista Science, incluiu programas com resultados certos e outros dependentes de probabilidades. Na formulação positiva, muitos participantes preferiram preservar um número definido de vidas em vez de aceitar uma alternativa incerta.

Os elementos que precisam ser comparados no cenário são:

Total: 600 pessoas aparecem no problema hipotético.

600 pessoas aparecem no problema hipotético. Ganho certo: um programa preservaria 200 vidas.

um programa preservaria 200 vidas. Perda correspondente: na mesma situação, 400 pessoas morreriam.

na mesma situação, 400 pessoas morreriam. Alternativa: outras propostas ofereciam resultados incertos.

outras propostas ofereciam resultados incertos. Efeito observado: a formulação alterou as preferências de muitos participantes.

a formulação alterou as preferências de muitos participantes. Dupla descrição: reescrever o resultado nos dois sentidos ajuda a comparar consequências.

reescrever o resultado nos dois sentidos ajuda a comparar consequências. Certeza: separar ganhos garantidos de resultados possíveis esclarece os riscos envolvidos.

separar ganhos garantidos de resultados possíveis esclarece os riscos envolvidos. Linguagem: uma expressão forte não altera, por si só, o total calculado.

Quando os resultados foram apresentados como perdas, a preferência pelo risco cresceu. A mudança de resposta entre condições foi o ponto estudado, não a aprovação de uma política pública real. O cenário serviu como ferramenta para investigar decisões hipotéticas.

Como reconhecer duas informações equivalentes?

A pessoa pode reescrever a consequência em termos de vidas salvas e vidas perdidas. Se os números descrevem o mesmo conjunto de pessoas, o resultado material não mudou. Essa checagem ajuda a separar o efeito da linguagem dos efeitos reais da escolha.

Isso vale para muitas descrições cotidianas, como um tratamento anunciado por sua taxa de sucesso ou de falha. É preciso conferir a mesma população e o mesmo período, pois percentuais diferentes ou grupos distintos podem criar comparações enganosas.

Homem compara dois cartões com círculos verdes e cinzas na mesma quantidade, verificando resultados equivalentes antes de decidir // Imagem ilustrativa feita por IA

O enquadramento também aparece fora do laboratório

O termo efeito de enquadramento aparece em estudos de comunicação e consumo. Uma oferta pode destacar a economia obtida, enquanto outra apresentação ressalta o valor perdido ao não aceitar a proposta. A comparação deve partir dos números completos.

O experimento histórico não demonstra que todas as pessoas respondem do mesmo modo. O contexto, a experiência e o valor atribuído às consequências podem modificar preferências. A formulação de uma pergunta é um fator, não o único fator da decisão.

O que fazer antes de escolher uma alternativa?

Uma medida útil é colocar as opções lado a lado, traduzindo ganhos em perdas e perdas em ganhos. Depois, vale identificar quais resultados são garantidos e quais dependem de chance. A decisão passa a considerar o conteúdo, e não apenas a expressão mais forte.

A descoberta de Tversky e Kahneman explica por que frases diferentes podem deslocar escolhas sem alterar os números. Conferir o que permanece igual é uma maneira prática de reduzir confusões quando uma decisão envolve risco, saúde, dinheiro ou outras consequências importantes.