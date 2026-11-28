O efeito de enquadramento explica por que salvar 200 pessoas pode parecer diferente de deixar 400 morrerem no mesmo cenário de 600 vidas. Tversky e Kahneman observaram preferências distintas ao mudar a apresentação dos números. O teste mostrou como palavras influenciam decisões, mesmo mantendo os resultados.
A mesma consequência recebeu duas descrições
Os psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahneman apresentaram um cenário hipotético em que uma doença ameaçaria 600 pessoas. Em uma versão, um programa garantiria salvar 200. Em outra, a consequência correspondente era descrita como 400 mortes.
As duas afirmações expressam a mesma distribuição de resultados: se 200 sobrevivem entre 600, as outras 400 morrem. Apesar disso, o modo de dizer colocou a atenção dos participantes em aspectos diferentes da situação, como ganho certo ou perda certa.
Por que a descrição altera a preferência?
O fenômeno recebeu o nome de efeito de enquadramento. Uma frase destaca as vidas preservadas, enquanto a outra enfatiza aquelas que não seriam salvas. A informação numérica continua equivalente, mas o sentimento associado ao risco e à certeza pode mudar.
O dicionário da Associação Americana de Psicologia registra o enquadramento como uma influência da forma de apresentação sobre os julgamentos. Isso não significa que as pessoas deixem de raciocinar, mas mostra que a linguagem também participa da interpretação das alternativas.
O experimento comparou escolhas com risco
A pesquisa publicada em 1981, na revista Science, incluiu programas com resultados certos e outros dependentes de probabilidades. Na formulação positiva, muitos participantes preferiram preservar um número definido de vidas em vez de aceitar uma alternativa incerta.
- Total: 600 pessoas aparecem no problema hipotético.
- Ganho certo: um programa preservaria 200 vidas.
- Perda correspondente: na mesma situação, 400 pessoas morreriam.
- Alternativa: outras propostas ofereciam resultados incertos.
- Efeito observado: a formulação alterou as preferências de muitos participantes.
- Dupla descrição: reescrever o resultado nos dois sentidos ajuda a comparar consequências.
- Certeza: separar ganhos garantidos de resultados possíveis esclarece os riscos envolvidos.
- Linguagem: uma expressão forte não altera, por si só, o total calculado.
Quando os resultados foram apresentados como perdas, a preferência pelo risco cresceu. A mudança de resposta entre condições foi o ponto estudado, não a aprovação de uma política pública real. O cenário serviu como ferramenta para investigar decisões hipotéticas.
Como reconhecer duas informações equivalentes?
A pessoa pode reescrever a consequência em termos de vidas salvas e vidas perdidas. Se os números descrevem o mesmo conjunto de pessoas, o resultado material não mudou. Essa checagem ajuda a separar o efeito da linguagem dos efeitos reais da escolha.
Isso vale para muitas descrições cotidianas, como um tratamento anunciado por sua taxa de sucesso ou de falha. É preciso conferir a mesma população e o mesmo período, pois percentuais diferentes ou grupos distintos podem criar comparações enganosas.
O enquadramento também aparece fora do laboratório
O termo efeito de enquadramento aparece em estudos de comunicação e consumo. Uma oferta pode destacar a economia obtida, enquanto outra apresentação ressalta o valor perdido ao não aceitar a proposta. A comparação deve partir dos números completos.
O experimento histórico não demonstra que todas as pessoas respondem do mesmo modo. O contexto, a experiência e o valor atribuído às consequências podem modificar preferências. A formulação de uma pergunta é um fator, não o único fator da decisão.
O que fazer antes de escolher uma alternativa?
Uma medida útil é colocar as opções lado a lado, traduzindo ganhos em perdas e perdas em ganhos. Depois, vale identificar quais resultados são garantidos e quais dependem de chance. A decisão passa a considerar o conteúdo, e não apenas a expressão mais forte.
A descoberta de Tversky e Kahneman explica por que frases diferentes podem deslocar escolhas sem alterar os números. Conferir o que permanece igual é uma maneira prática de reduzir confusões quando uma decisão envolve risco, saúde, dinheiro ou outras consequências importantes.
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