Em 2014, Jim Carrey contou a formandos que o pai tinha talento para a comédia, mas escolheu ser contador por segurança e acabou perdendo o emprego. Da história, o ator tirou uma lição: dá para fracassar no que não se quer, então vale arriscar no que se ama. A frase fala do medo que trava mudanças de vida.

Que história está por trás da frase?

Em maio de 2014, no discurso de formatura da Maharishi University of Management, nos Estados Unidos, Jim Carrey falou do pai. Segundo o ator, ele tinha veia cômica de sobra, mas optou por trabalhar como contador, profissão que parecia mais segura para sustentar a família.

A segurança não durou. Quando Carrey tinha 12 anos, o pai perdeu o emprego, e a família passou por um período de dificuldades. Foi dessa lembrança que veio a reflexão registrada na transcrição do discurso: o caminho prudente também pode dar errado.

O pai do ator escolheu a contabilidade por parecer uma profissão mais segura

A escolha segura também pode falhar

Em tradução livre, a frase diz que você pode fracassar naquilo que não deseja, então é melhor arriscar fazer o que ama. O raciocínio vira a conta de cabeça para baixo: se nenhum caminho elimina o risco, o medo deixa de ser um bom critério para escolher.

O discurso, preservado também no arquivo de discursos de formatura da NPR, gira em torno do medo como força que decide por nós. Muitas escolhas parecem racionais porque evitam o desconforto da dúvida, mas a incerteza continua lá, mesmo nos caminhos mais convencionais.

Arriscar significa largar tudo de uma vez?

Não necessariamente. O ponto prático da reflexão é separar cautela de desistência antecipada. Uma pessoa pode testar a atividade que deseja desenvolver enquanto mantém a renda, aprende novas habilidades e avalia o que precisaria para mudar de área com mais segurança.

O risco não some quando alguém se dedica ao que gosta. A diferença é que a decisão passa a ser construída com planejamento, e não tomada apenas pelo receio de errar. Muitas vezes, o primeiro passo cabe numa noite por semana ou num projeto pequeno, longe de qualquer salto no escuro.

Para transformar a reflexão em plano, algumas perguntas ajudam:

O que eu faria se o medo de errar não pesasse tanto?

Quanto tempo por semana consigo dedicar a isso agora?

Que habilidade preciso aprender primeiro?

Qual é o custo de continuar exatamente como estou?

Que teste pequeno mostraria se o caminho faz sentido?

Testar a nova atividade mantendo a renda é uma forma de arriscar com planejamento

O medo de errar costuma decidir antes da hora

Evitar uma tentativa por receio do erro é uma forma de deixar o medo escolher. O educador Ken Robinson dizia que quem não está preparado para errar dificilmente cria algo original, ideia que conversa diretamente com a de Carrey.

Isso não transforma toda aposta em boa ideia. Quando a decisão envolve dinheiro, família ou segurança, faz sentido calcular os passos com cuidado. A mensagem do ator mira outra coisa: a ilusão de que existe um caminho sem riscos, que acaba servindo de desculpa para nunca tentar.

Por que a história do pai pesa tanto no discurso?

Porque ela tira a reflexão do campo das frases de efeito. Carrey não falava de um conselho abstrato, e sim de alguém próximo que abriu mão de um talento em troca de estabilidade e, mesmo assim, ficou sem ela.

Trajetórias assim costumam fazer sentido quando olhadas para trás, como lembrava Steve Jobs ao dizer que os pontos só se ligam em retrospecto. A lembrança do pai virou, para o ator, uma lição sobre o preço de não tentar.

Tentar o que se ama continua sendo um risco calculado

A frase de Carrey não promete sucesso nem dinheiro. Ela lembra que o fracasso pode acontecer em qualquer caminho, inclusive no que parece mais seguro.

Se o risco existe dos dois lados, a pergunta muda de figura: em vez de buscar a opção sem perigo, vale escolher aquela pela qual compensa se arriscar, com planejamento e passos possíveis. É essa troca de critério que torna o discurso tão lembrado até hoje.