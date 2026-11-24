O BelAZ 75710 é um caminhão de mineração gigante, com 20,6 metros de comprimento, oito pneus e capacidade nominal de 450 toneladas de carga. Dois motores diesel de 16 cilindros geram energia para a tração elétrica, e, na volta com a caçamba vazia, um deles pode sair do esforço e ficar em marcha lenta.

Que tamanho tem um caminhão que carrega 450 toneladas?

Comece pelo comprimento: cerca de 20,6 metros, quase o de dois ônibus urbanos enfileirados. As 450 toneladas são a capacidade nominal de carga, ou seja, o material que o modelo foi projetado para levar na caçamba. O caminhão em si é outra conta, e ela também impressiona.

Vazio, o BelAZ 75710 pesa cerca de 360 toneladas. Carregado com a carga nominal, a massa bruta chega a aproximadamente 810 toneladas. Essa diferença de 450 toneladas entre ida e volta é a chave para entender por que a potência necessária muda tanto ao longo do dia.

Imagem ilustrativa: os dois motores de 1.715 kW acionam geradores que alimentam quatro motores elétricos nas rodas

Os motores diesel não giram as rodas diretamente

A bordo há dois motores diesel MTU da Série 4000, de 16 cilindros e 1.715 kW cada. Só que eles não empurram as rodas por eixos e engrenagens, como num carro. Eles acionam geradores, e a eletricidade produzida alimenta quatro motores de tração ligados às rodas.

Esse arranjo se chama diesel-elétrico: a energia vem do combustível, mas chega ao movimento por máquinas elétricas. A Siemens desenvolveu para o caminhão o conjunto MMT500, com dois geradores de tração e quatro motores elétricos. Os motores a diesel são a usina; os das rodas, os músculos.

Por que um dos motores pode descansar na volta?

Porque subir a rampa da mina com 810 toneladas e voltar com 360 são trabalhos muito diferentes. A fabricante dos motores informa que os dois trabalham juntos quando o veículo está carregado. No retorno vazio, um deles pode ficar em marcha lenta.

Na prática, esse motor sai do esforço pesado e reduz sua contribuição, o que diminui o consumo em relação aos dois funcionando sob carga. Marcha lenta significa motor ligado em baixa rotação; a descrição da fabricante não comprova uma parada completa da combustão naquele motor.

O que muda entre a ida e a volta:

Massa com carga: cerca de 810 toneladas, com os dois motores trabalhando.

cerca de 810 toneladas, com os dois motores trabalhando. Massa sem carga: cerca de 360 toneladas, com um motor podendo ir para marcha lenta.

cerca de 360 toneladas, com um motor podendo ir para marcha lenta. Esforço: a resistência ao movimento cai muito sem a carga.

a resistência ao movimento cai muito sem a carga. Consumo: menor do que com os dois motores sob carga.

menor do que com os dois motores sob carga. Carga real: varia conforme as condições de cada operação.

Imagem ilustrativa: carregado, o caminhão chega a cerca de 810 toneladas, e os dois motores trabalham juntos

Oito pneus resolveram um limite que não dava para ultrapassar

Para aumentar a carga, o caminho óbvio seria usar pneus maiores. O problema: os maiores pneus disponíveis já equipavam o modelo anterior da marca, de 360 toneladas. A solução teve de vir do desenho do caminhão.

A saída foi redistribuir a carga entre os eixos. Caminhões convencionais concentram a maior parte do peso atrás; o BelAZ 75710 divide o esforço de forma mais equilibrada, com quatro pneus na frente e quatro atrás. A capacidade extra veio da suspensão e do apoio da carga, não só da potência.

Do que é feito um caminhão que leva pancada de rocha o dia todo?

De aços diferentes para esforços diferentes. A SSAB forneceu aço de alta resistência para a ligação móvel entre eixos e chassi, a peça que suporta as cargas estruturais da suspensão. É ali que o peso das 450 toneladas encontra o sistema que permite ao eixo se mover.

Já a caçamba recebe outro tratamento: chapa resistente ao desgaste, feita para aguentar impacto e abrasão quando as rochas despencam lá dentro. Usar materiais distintos não significa que o caminhão inteiro seja de um aço especial, e sim que cada parte recebeu o material do seu problema.

Neste vídeo, o apresentador conta como foi operar o BelAZ 75710:

Força dividida entre eixos ajuda a manobrar e a voltar para a oficina

O esforço de tração é distribuído entre os eixos, o que ajuda a mover um veículo dessa massa nas estradas internas das minas a céu aberto. Ele foi feito para levar material entre frentes de extração, áreas de descarte e processamento, num vaivém que repete a diferença entre ida pesada e volta leve.

O sistema também prevê um modo de emergência que pode permitir o retorno à manutenção após a falha de um dos acionamentos. Não é operação normal com capacidade total, mas pode evitar que um gigante de 360 toneladas fique parado no meio do caminho. É um problema clássico de engenharia resolvido com redundância.