Ao comprar um carro usado de R$ 38 mil, motorista encontra vestígios de enchente sob o carpete. O vendedor alega desconhecimento, enquanto o laudo aponta reparos anteriores. A análise deve verificar se os danos já existiam na venda e qual lei regula o negócio antes de discutir restituição ou indenização.

A vistoria descobre marcas sob o carpete

No caso fictício, o comprador nota sinais de umidade e procura uma inspeção detalhada depois de adquirir o carro usado por R$ 38 mil. O laudo registra vestígios compatíveis com contato anterior com água e aponta reparos antigos em áreas próximas ao assoalho.

A constatação cria uma dúvida sobre a condição real do veículo na venda. Marcas de água não provam sozinhas a extensão do dano nem quando ele ocorreu. Por isso, o documento técnico deve explicar o que foi observado e quais conclusões são possíveis.

A avaliação técnica identificou indícios de reparos anteriores que passaram a fazer parte da disputa

O que o laudo muda na conversa com o vendedor?

Confrontado com a inspeção, o vendedor diz que nunca soube de enchente ou reparo anterior. O comprador apresenta os registros técnicos e pede esclarecimento sobre o histórico. A diferença entre vestígio e conhecimento do vendedor será importante para examinar eventual responsabilidade.

O laudo não comprova automaticamente que a pessoa ocultou o problema de propósito. Entretanto, pode apoiar a investigação sobre reparos existentes antes da compra, sobretudo quando comparado a notas de manutenção, anúncios, conversas e vistoria realizada na entrega.

A compra de carro usado entre particulares muda as regras

Quando a venda acontece entre pessoas físicas que não atuam como fornecedoras, o Código Civil costuma orientar a análise. Seus artigos 441 a 443 tratam de vícios ocultos, rejeição da coisa, abatimento do preço e diferenças conforme o vendedor conhecia ou não o defeito.

Se o vendedor comercializa veículos profissionalmente, pode existir relação de consumo e outras regras. O vício oculto não deve ser confundido com desgaste evidente ou defeito informado na contratação; importa provar que o problema relevante já existia quando o carro foi entregue.

O vendedor afirmou desconhecer o problema, mas o comprador questionou as condições da venda

Que documentos ajudam a comprovar o problema?

A avaliação técnica deve indicar vestígios, localização e possível data dos reparos, deixando claro o que não pode ser definido. O anúncio do veículo, o recibo de compra e as mensagens permitem confrontar as informações sobre conservação e histórico.

Os registros mais úteis devem mostrar fatos distintos:

Contrato e anúncio: documentam preço, condições e informações passadas antes da venda.

documentam preço, condições e informações passadas antes da venda. Laudo técnico: descreve marcas, reparos e limites da identificação da causa.

descreve marcas, reparos e limites da identificação da causa. Mensagens: registram o que o vendedor disse sobre o histórico.

registram o que o vendedor disse sobre o histórico. Comprovantes de oficina: podem ajudar a determinar quando ocorreram os reparos anteriores.

No caso de carro usado, testes superficiais podem não revelar danos ocultos. A origem das marcas pode exigir inspeção especializada, inclusive para separar infiltração posterior de contato antigo com enchente. Não basta presumir fraude porque o defeito apareceu depois.

O prazo para reclamar exige atenção

O artigo 445 do Código Civil prevê prazos específicos para pedidos relacionados a defeitos ocultos em bens móveis. O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, em regra, para vícios percebidos depois, o prazo de 30 dias pode correr da descoberta, observado o limite legal de 180 dias.

Esses prazos não devem ser trocados pelos prazos do CDC sem definir a natureza da venda. A página da Wikipédia sobre vício redibitório oferece noções gerais, mas a decisão prática exige ler a lei e avaliar as datas do negócio e da descoberta.

O caso coloca em discussão a responsabilidade por defeitos que não eram aparentes no momento da compra

A devolução pode ser decidida apenas pelo laudo?

No fim do relato fictício, o comprador guarda o laudo e procura discutir uma solução com o vendedor, que mantém a versão de desconhecimento. Não há sentença, acordo ou indenização confirmada. A existência de reparos antigos precisa ser relacionada ao estado do carro na entrega.

A distinção entre devolução, abatimento e eventuais perdas depende dos fatos e da regra aplicável. O conhecimento prévio do vendedor pode alterar as consequências no Código Civil, mas só deve ser afirmado quando houver evidência suficiente.