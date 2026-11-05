No encontro dos rios com o mar, os manguezais formam uma rede de raízes que segura parte da lama e oferece resistência às ondas. Essa proteção natural ajuda trechos vulneráveis da costa brasileira, mas não funciona como um muro: seu efeito depende da largura da floresta, da maré e da energia da água que chega.
Como as raízes dos manguezais ajudam a proteger a margem?
Em estuários, a água cobre periodicamente solos de pouco oxigênio. O mangue-vermelho, Rhizophora mangle, desenvolve raízes-escora que descem do tronco. Mangues do gênero Avicennia apresentam estruturas que emergem do solo e favorecem trocas gasosas.
A descrição do habitat pela NOAA explica como ambientes úmidos acolhem sedimentos finos e oferecem abrigo para animais. Não existe uma raiz padrão para todas as espécies: a variedade de formas influencia a circulação da água e a estabilidade do terreno.
A lama permanece entre caules e raízes
Quando a água atravessa uma malha de caules e raízes, sua velocidade pode diminuir localmente, favorecendo a deposição de partículas. O material integra o solo úmido, onde raízes também ajudam a estabilizar o substrato.
A retenção depende da quantidade de sedimento, da maré e das correntes. Não significa formar uma praia arenosa em qualquer lugar. No Delta do Parnaíba, canais e vegetação exemplificam a relação entre água e terreno.
A vegetação não impede a passagem da água, mas pode reduzir sua força e favorecer a retenção de sedimentos. Veja nos cards a seguir como esse processo acontece:
Por que as ondas perdem força na vegetação?
Troncos, raízes e ramos submersos impõem resistência ao movimento da água, dissipando parte da energia das ondas. A redução varia com profundidade, densidade vegetal, características das ondas e distância percorrida dentro da floresta. Quatro condições ajudam a explicar essa diferença:
- Largura da faixa: percurso disponível para dissipar energia.
- Densidade vegetal: resistência à passagem da água.
- Altura da maré: partes submersas da vegetação.
- Condição das ondas: energia que chega ao manguezal.
Simulações publicadas em 2025 examinaram 216 mil cenários de propagação de ondas e encontraram variação considerável em faixas menores que 500 metros. Faixas maiores tiveram resposta mais consistente nas condições modeladas. Os números não representam proteção fixa em toda a costa brasileira.
Uma barreira viva que também abriga animais
Entre as raízes, peixes jovens e invertebrados encontram abrigo e alimento. Superfícies submersas recebem algas e outros organismos, fazendo do manguezal um habitat de criação, não apenas um obstáculo físico para as ondas.
A vegetação também retém matéria orgânica e armazena carbono no solo, onde a decomposição pode ser lenta. Essa combinação de funções ecológicas explica por que perder mangues afeta a fauna, o substrato e a dinâmica costeira.
Além de proteger a costa, o manguezal abriga organismos e mantém funções ecológicas distintas. A tabela a seguir reúne alguns desses papéis:
|Estrutura
|Quem utiliza
|Função ecológica
|Condição
|Frestas entre raízes
|Peixes jovens
|Abrigo e alimentação
|Maré variável
|Superfícies submersas
|Algas e invertebrados
|Fixação e alimento
|Exposição à água
|Solo orgânico
|Plantas e microrganismos
|Armazena carbono
|Sujeito à erosão
O que pode diminuir essa proteção natural?
Ressacas intensas, dragagens e a retirada da vegetação alteram o equilíbrio de sedimentos. O aumento do nível do mar também traz desafios, sobretudo quando construções impedem que o mangue avance para o continente à medida que a costa muda.
Conservar manguezais exige proteger raízes existentes, canais de maré e espaço para expansão. Restaurar árvores isoladas não garante o desempenho de uma floresta conectada, nem elimina a necessidade de planejar a resposta a erosão e inundações.
A defesa costeira depende de um ecossistema inteiro
Uma raiz pode sustentar a árvore, oferecer abrigo e dificultar a corrente ao mesmo tempo. O efeito coletivo aparece com vegetação conservada, sedimentos disponíveis e circulação favorável. A proteção nasce da interação entre esses fatores.
Os manguezais brasileiros contribuem para reduzir riscos em determinadas margens, sem agir como barreira absoluta. Manter a continuidade da floresta e a dinâmica das marés preserva o habitat e a capacidade de amortecer ondas onde as condições permitem.
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