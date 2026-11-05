No encontro dos rios com o mar, os manguezais formam uma rede de raízes que segura parte da lama e oferece resistência às ondas. Essa proteção natural ajuda trechos vulneráveis da costa brasileira, mas não funciona como um muro: seu efeito depende da largura da floresta, da maré e da energia da água que chega.

Como as raízes dos manguezais ajudam a proteger a margem?

Em estuários, a água cobre periodicamente solos de pouco oxigênio. O mangue-vermelho, Rhizophora mangle, desenvolve raízes-escora que descem do tronco. Mangues do gênero Avicennia apresentam estruturas que emergem do solo e favorecem trocas gasosas.

A descrição do habitat pela NOAA explica como ambientes úmidos acolhem sedimentos finos e oferecem abrigo para animais. Não existe uma raiz padrão para todas as espécies: a variedade de formas influencia a circulação da água e a estabilidade do terreno.

Manguezais como proteção contra erosão costeira

A lama permanece entre caules e raízes

Quando a água atravessa uma malha de caules e raízes, sua velocidade pode diminuir localmente, favorecendo a deposição de partículas. O material integra o solo úmido, onde raízes também ajudam a estabilizar o substrato.

A retenção depende da quantidade de sedimento, da maré e das correntes. Não significa formar uma praia arenosa em qualquer lugar. No Delta do Parnaíba, canais e vegetação exemplificam a relação entre água e terreno.

A vegetação não impede a passagem da água, mas pode reduzir sua força e favorecer a retenção de sedimentos. Veja nos cards a seguir como esse processo acontece:

Chegada Rios transportam partículas Marés movimentam sedimentos Aporte varia ao longo do ano Frenagem Raízes oferecem resistência Corrente perde velocidade local Formam-se zonas de deposição Acúmulo Lama ocupa espaços Matéria orgânica se deposita Maré pode remobilizar material Fixação Raízes estabilizam a margem Solo se consolida gradualmente Erosão ainda pode ocorrer

Por que as ondas perdem força na vegetação?

Troncos, raízes e ramos submersos impõem resistência ao movimento da água, dissipando parte da energia das ondas. A redução varia com profundidade, densidade vegetal, características das ondas e distância percorrida dentro da floresta. Quatro condições ajudam a explicar essa diferença:

Largura da faixa: percurso disponível para dissipar energia.

percurso disponível para dissipar energia. Densidade vegetal: resistência à passagem da água.

resistência à passagem da água. Altura da maré: partes submersas da vegetação.

partes submersas da vegetação. Condição das ondas: energia que chega ao manguezal.

Simulações publicadas em 2025 examinaram 216 mil cenários de propagação de ondas e encontraram variação considerável em faixas menores que 500 metros. Faixas maiores tiveram resposta mais consistente nas condições modeladas. Os números não representam proteção fixa em toda a costa brasileira.

Manguezais como proteção contra erosão costeira

Uma barreira viva que também abriga animais

Entre as raízes, peixes jovens e invertebrados encontram abrigo e alimento. Superfícies submersas recebem algas e outros organismos, fazendo do manguezal um habitat de criação, não apenas um obstáculo físico para as ondas.

A vegetação também retém matéria orgânica e armazena carbono no solo, onde a decomposição pode ser lenta. Essa combinação de funções ecológicas explica por que perder mangues afeta a fauna, o substrato e a dinâmica costeira.

Além de proteger a costa, o manguezal abriga organismos e mantém funções ecológicas distintas. A tabela a seguir reúne alguns desses papéis:

Três componentes do manguezal e seus papéis ecológicos Estrutura Quem utiliza Função ecológica Condição Frestas entre raízes Peixes jovens Abrigo e alimentação Maré variável Superfícies submersas Algas e invertebrados Fixação e alimento Exposição à água Solo orgânico Plantas e microrganismos Armazena carbono Sujeito à erosão

O que pode diminuir essa proteção natural?

Ressacas intensas, dragagens e a retirada da vegetação alteram o equilíbrio de sedimentos. O aumento do nível do mar também traz desafios, sobretudo quando construções impedem que o mangue avance para o continente à medida que a costa muda.

Conservar manguezais exige proteger raízes existentes, canais de maré e espaço para expansão. Restaurar árvores isoladas não garante o desempenho de uma floresta conectada, nem elimina a necessidade de planejar a resposta a erosão e inundações.

Manguezais como proteção contra erosão costeira

A defesa costeira depende de um ecossistema inteiro

Uma raiz pode sustentar a árvore, oferecer abrigo e dificultar a corrente ao mesmo tempo. O efeito coletivo aparece com vegetação conservada, sedimentos disponíveis e circulação favorável. A proteção nasce da interação entre esses fatores.

Os manguezais brasileiros contribuem para reduzir riscos em determinadas margens, sem agir como barreira absoluta. Manter a continuidade da floresta e a dinâmica das marés preserva o habitat e a capacidade de amortecer ondas onde as condições permitem.