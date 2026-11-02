Na Alemanha, a ponte-canal de Magdeburgo leva navios por uma calha de água elevada que cruza o rio Elba. Inaugurada em 2003, a estrutura de 918 metros conecta dois canais sem obrigar as embarcações a descer até o rio. A travessia reúne aço, concreto e uma solução para os diferentes níveis da água dos canais.

Como um navio pode passar por cima de um rio?

Na ponte-canal de Magdeburgo, o navio continua flutuando, mesmo quando a água passa sobre outra massa de água. A embarcação entra em uma calha navegável elevada, sustentada por pilares. A ponte carrega a água do canal e o barco ao mesmo tempo.

É diferente de uma ponte rodoviária: a superfície percorrida não é asfalto, mas água contida em uma estrutura. O trajeto liga o Mittellandkanal ao Elbe-Havel-Kanal, sem obrigar quem segue de leste a oeste a mudar de nível para acompanhar o Elba.

A ponte-canal de Magdeburgo e a travessia elevada sobre o Elba

Os 918 metros incluem a planície do Elba

A travessia inteira tem 918 metros de comprimento, embora somente cerca de 228 metros passem diretamente sobre o rio. Os outros 690 metros avançam pela planície próxima, onde as cheias podem alcançar áreas extensas. Essa distinção evita imaginar um vão único sobre toda a água.

Segundo o registro do Guinness World Records, foram usados aproximadamente 24 mil toneladas de aço e 68 mil metros cúbicos de concreto. A largura estrutural de 43 metros não é a largura livre disponível para a navegação. São medidas de partes e funções diferentes.

Por que o antigo caminho exigia mais manobras?

O encontro entre o rio e os canais fazia embarcações dependerem de mudanças de nível e do regime de água do Elba. A ponte criou uma passagem contínua para quem pretende seguir entre os canais. Não é necessário descer até a corrente do rio e depois subir novamente.

O sistema hidroviário de Magdeburgo, descrito pelo governo da Saxônia-Anhalt, também inclui eclusas. Elas continuam úteis para trajetos que precisam mudar de cota. Em outro exemplo de movimentação de embarcações entre níveis, um elevador de navios resolve problema semelhante por mecanismo vertical, em vez de passagem elevada.

A ponte-canal de Magdeburgo e a travessia elevada sobre o Elba

A viagem pela calha tem cinco momentos

Para a tripulação, a passagem elevada se parece com um trecho normal de canal. O que muda é a estrutura abaixo: o leito passa a ser sustentado por vigas e apoios, com o rio correndo em outra altura. A sequência esclarece por que a ponte não funciona como eclusa.

Na travessia, a embarcação encontra esta sequência:

Entrada: o barco chega pelo Mittellandkanal.

o barco chega pelo Mittellandkanal. Calha: continua flutuando na água do canal elevado.

continua flutuando na água do canal elevado. Travessia: cruza o Elba sem navegar em sua corrente.

cruza o Elba sem navegar em sua corrente. Saída: segue para o Elbe-Havel-Kanal.

segue para o Elbe-Havel-Kanal. Eclusas: atendem rotas com mudança de nível.

A água na calha possui cerca de 4,25 metros de profundidade operacional, segundo descrição técnica, número que não informa a altura da ponte sobre o Elba. Já pontes em regiões de gelo demonstram outro desafio: proteger pilares contra cargas ambientais. Em Magdeburgo, pesaram vedação e estabilidade.

A ponte-canal de Magdeburgo e a travessia elevada sobre o Elba

O que essa travessia mudou desde 2003?

A ponte foi aberta à navegação em 10 de outubro de 2003. Desde então, barcos podem atravessar o cruzamento sem interromper a rota para enfrentar a variação do rio. É uma obra em operação, não um projeto aguardando inauguração.

A água transportada pela calha permanece no nível do canal elevado. Para quem observa de baixo, o contraste chama a atenção: o rio passa em um sentido e as embarcações navegam acima, em outro. Os dois percursos não precisam se misturar.

Quem se interessa por hidrovias e pontes incomuns vai curtir este vídeo sobre a travessia elevada de Magdeburgo e a posição da calha em relação ao rio:

Uma ligação entre canais mudou a lógica do transporte

O conjunto de pontes e eclusas do cruzamento hidroviário permite escolher percursos conforme o destino. Uma embarcação que segue entre os canais pode continuar no mesmo nível; outra que precisa acessar o rio utiliza a infraestrutura destinada às diferenças de altura.

A obra não eliminou a corrente do Elba nem substituiu todos os trajetos regionais. Ela removeu um obstáculo específico: a exigência de fazer barcos de uma rota leste-oeste descer e subir entre caminhos d’água. A ponte transformou esse desnível em uma passagem contínua.